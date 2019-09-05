Почему при значительном росте бюджетных доходов северяне едва сводят концы с концами?

Коми бьет рекорды по сбору налогов. За семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет России из региона уже поступило 150 миллиардов 418 миллионов рублей (на 18,5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года).

Отметим, что и прошлый год был рекордным, когда в Коми было собрано в виде налогов более 238 миллиардов рублей! Столь позитивные изменения напрямую связаны с благоприятной мировой конъюнктурой на энергоресурсы, но практически никак не отражаются на уровне жизни жителей Коми.

«Денежный ливень»

Согласно нынешним межбюджетным отношениям между регионами и Москвой примерно две трети всех доходов уходит непосредственно в федеральную казну. Если говорить по текущему году, то консолидированный бюджет Коми уже дополнительно получил доход в размере 8,2 миллиарда рублей. К концу года эта сумма может приблизиться к 15 миллиардам! Огромные деньги, даже с учетом того, что львиную долю забирает Москва.

Несмотря на неожиданно обрушившийся «денежный ливень», да еще и затяжной, поскольку он длится уже несколько лет (в 2017 и 2018 годах бюджет Коми был профицитным), социально-экономические показатели региона продолжают ползти вниз. Наиболее проблемные секторы экономики – оптовая и розничная торговля, строительство, платные услуги, промышленность (за исключением нефтегазового сектора).Везде наблюдается ощутимое падение.

Куда мы катимся?

По итогам первого полугодия Республика Коми, согласно данным официальной статистики, среди всех регионов Северо-Западного федерального округа заняла последнее место по такому показателю, как реальные денежные доходы. Они упали почти на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение, но в меньших размерах наблюдалось также в Мурманской области и Ненецком автономном округе. В остальных регионах был хоть и небольшой, но рост.

Если сделать сравнение с показателями за предыдущие годы, то картина вырисовывается и вовсе удручающая. По итогам 2017 года уровень реальных доходов жителей Коми упал на 3,2 процента по сравнению с 2016 годом. В 2016-м было зафиксировано еще большее падение – на 3,3 процента по сравнению с 2015 годом.

Столь длительного четырехлетнего кризиса, когда из-за роста индекса потребительских цен обесценивались реальные доходы населения, в истории Коми еще никогда не было. И все это происходит, напомним, на фоне фантастического роста налоговых поступлений. Как объяснить этот удивительный парадокс?

Лукавые цифры

Во-первых, не надо обольщаться цифрами. Рост налоговых поступлений в значительной мере связан с ослаблением рубля. В результате нефть и газ «искусственно» дорожают, что автоматически отражается и на «стоимости» налогов. Хотя простым гражданам от этого, что называется, ни холодно и ни жарко.

Вторая и более серьезная причина состоит в том, что при сложившейся в России архаической системе экономики денежные потоки не влияют на производство. Иными словами, финансы не выполняют свою главную функцию – не «разогревают» экономику. Это происходит из-за многих факторов: монополизм во всех сферах, тотальная бюрократия и коррупция, плохой инвестиционный климат и т.д.

Не последнюю роль играет и запредельная централизация финансовых потоков, отсутствие местного самоуправления. Из-за этого наша огромная по территории страна управляется по сути в ручном режиме.

Система «пендель»

В качестве иллюстрации приведем только один пример. На этой неделе жители поселка Яснэг (Сыктывдинский район) обратились к губернатору Сергею Гапликову с просьбой принять меры по восстановлению перевозки пассажиров из Сыктывкара до самого поселка. С 7 августа автобус останавливается у понтонного моста на Сысоле и дальше не едет из-за плохой дороги. Людям приходится идти пешком четыре километра! Более того, с октября ситуация вообще может стать аховой, поскольку у нынешнего автоперевозчика нет желания дальше обслуживать этот маршрут. Также в обращении речь идет о необходимости уборки старой лежневки, создании насыпи и щебеночного покрытия…

Спрашивается: разве этот вопрос надо решать на уровне руководителя региона? Конечно же, нет. Но дело в том, что ходоки из Яснэга никакого результата не добились ни в кабинетах администрации Сыктывдинского района, ни в Дорожном агентстве. Они обращались даже в Министерство промышленности и экономики Коми (хотя это уж совсем не по адресу!). И нельзя сказать, что просителей спустили с лестницы. Нет, во всех кабинетах с ними вежливо разговаривали и даже выражали сочувствие. Но не более того. Потому что никто из чиновников не хочет брать инициативу на себя и заниматься решением конкретной проблемы сельчан. Нужен «пендель» с самого верха, чтобы все заработало и завертелось. Это и есть режим ручного управления.

Вся наша огромная страна живет в таком же специфическом состоянии, что весьма заметно по ежегодным «прямым линиям» первого лица государства.

Северянам – московские пенсии!

Так что делать с «денежным ливнем»? Власти Коми решили более миллиарда рублей направить, начиная с 2020 года, на поддержку малоимущих слоев населения, в том числе вернуть ранее отобранные льготы по оплате посещений детских садиков.

Поддержка, конечно, существенная. Но можно пойти и дальше, как, например, это сделал московский градоначальник Сергей Собянин, по инициативе которого с сентября подросли пенсии. Сегодня в Москве нет жителей, которые бы получали пенсию меньше 19,5 тысячи рублей! К примеру, в Коми средний размер назначенных пенсий составлял, по данным на 1 июля, всего 17 тысяч 895 рублей. Спрашивается: чем северяне хуже москвичей? Тем более что согласно официальной статистике реальные доходы пенсионеров в Коми снизились на один процент по сравнению с прошлым годом. А ведь в ходе так называемой пенсионной реформы власть в 2018 году обещала резко улучшить жизнь пожилых граждан. Вот он – шанс доказать это на деле!

Почему бы вопрос по пенсиям не поднять на очередном заседании парламента Коми? Деньги ведь есть, нужна только добрая воля властей.

Сергей МОРОХИН.