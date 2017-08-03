Почему работники скрывают травмы на производстве?

2 августа в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики состоялось совещание, где отчитывались работодатели, у которых на предприятиях за последний квартал произошли несчастные случаи на производстве.

Точнее, они докладывали о мероприятиях по устранению причин, приведших к травмам работников. А оценивала это комиссия во главе с начальником Управления труда министерства Максимом Синякиным.

Среди предприятий, представители которых были вызваны на комиссию, мало настоящих «штрафников». В основном это солидные фирмы, где соблюдается техника безопасности. К примеру, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Комиэнергомонтаж», ООО «ТрансКом-Север» работают с соблюдением всех норм трудового законодательства, здесь заключены коллективные договора, имеются профсоюзные организации.

Претензии, пожалуй, комиссия могла предъявить лишь руководству сельхозкооператива «Пожег» из Усть-Куломского района, где слесарь после Пасхи свалился в приямок и получил тяжелую травму: не усмотрел бригадир на ферме, что двое мужиков приступили к работе «под хмельком»…

Печальное лидерство

За последние 10 лет в Коми в два раза сократилось число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве: с 1100 в 2006 году до 493 в 2016-м. Однако в сравнении с 2015 годом произошло увеличение количества пострадавших на 55 человек (на 15,5%).

По данным «Комистата», уровень производственного травматизма в республике в 1,7 раза выше средних значений по Российской Федерации и в 1,5 раза выше чем по Северо-Западному округу.

Главная причина несчастных случаев — нарушения требований охраны труда, как это произошло, например, в мае с.г. при проведении сварочных работ на песчаном карьере в Усинском районе, когда электрика насмерть придавило плохо закрепленной трубой.

По-прежнему самым опасным является труд горняков. Тому подтверждение — июньская авария на угольной шахте в Инте (погиб горнорабочий, двое получили травмы) и ЧП на нефтяной шахте в Яреге (20 июля в результате обвала пострадало двое горняков).

Взятка в конверте

Нередко несчастные случаи на производстве замалчиваются, причем в этом активно помогают и сами пострадавшие.

Главный техинспектор Федерации профсоюзов республики Виктор Гнеушев считает, что люди идут на поводу у работодателя и оговаривают себя исключительно из-за страха потерять работу. Профсоюзам известны даже факты откровенного подкупа работника: за то, что он скроет правду, ему обещают приплачивать «в конверте». При этом работяга не понимает, что размер возмещения вреда, выплачиваемого из фонда соцстраха вследствие несчастного случая, в несколько раз больше, чем обещанная работодателем «подачка».

Размер компенсации зависит от тяжести нанесенного здоровью пострадавшего урона. Поэтому руководство предприятия, на котором произошел такой инцидент, и советует пострадавшему говорить в медицинском учреждении, что произошел несчастный случай не на работе, а, например, по дороге на нее.

В противном же случае начальству придется заплатить не только травмированному, но и штраф, если проверка (которая обязательно будет проводиться) выявит какие-нибудь нарушения.

Кроме того, чем меньше травм на производстве, тем больше шансов у предприятия получить возврат 20 процентов средств из фонда соцстраха на профилактические мероприятия. А это немалые суммы.

По статистике, несчастные случаи чаще всего происходят из-за плохой организации производства и технологических нарушений. На последнем месте — нарушение инструкций и правил техники безопасности самим работником. Нередко причиной увечий становится и устаревшее оборудование. В погоне за прибылью работодатели увеличивают интенсивность труда, но при этом забывают про обновление основных производственных фондов.

Себе дороже

Скрыть производственную травму, конечно, можно, но работнику это дорого обойдется. Первая потеря – ежемесячные доплаты в случае потери трудоспособности: суммы зависят от установленного процента этой самой потери медкомиссией.

Причем это далеко не всегда связано с инвалидностью. Например, человек занимался сборкой мелких деталей. После травмы руки стали дрожать, пришлось сменить вид работы, а там оплата ниже.

Путевки в здравницы, оплата ухода, протезирование, предоставление инвалидной коляски и автомобиля, усиленное питание — на все это имеет право пострадавший на производстве.

«Разбор полетов»

Руководитель Управления труда Максим Синякин убежден, что одним из главных мероприятий по снижению уровня производственного травматизма является профилактическая работа. Для этого в республике введен институт координаторов по охране труда. За последние полтора года координаторами осуществлен сбор информации о состоянии условий и охраны труда более чем в 280 организациях республики.

По результатам сбора информации работодателям направлено свыше 1600 рекомендаций, 85% которых применено на практике.

Тихон САНИН.