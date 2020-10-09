Почему родственникам запретили перевозить тело умершего для независимой экспертизы?

Страшные тайны ковида

Моя адвокатская практика во время пандемии заметно расширилась. Трагическая история, о которой расскажу сегодня читателям «Трибуны», произошла в соседней Архангельской области. Но проблемы, которые она высветила, актуальны и для Коми. Ведь коронавирус не знает границ…

За юридической помощью ко мне обратилась жительница села Яренск. У Анны Ивановой (назовем ее так) несколько недель назад умер отец, ему было немногим за пятьдесят. 16 сентября мужчина вернулся из санатория в Кировской области с виду здоровым и отдохнувшим, получив отрицательный тест на коронавирус. 18 сентября он в отличном настроении вышел на работу, а уже на следующий день у него поднялась температура. После осмотра врача пациента госпитализировали в Яренскую ЦРБ.

По словам Анны, отец звонил ей, рассказывал, что чувствует себя плохо, лежит в палате один, медработники заходят к нему крайне редко, а вечером в отделении осталась только медсестра. В результате в Котлас, где лечебная база гораздо более современная, мужчину не отправили, и через сутки он умер.

О смерти близкого человека родственникам сообщили спустя несколько часов. Каких-либо разъяснений медработники не дали, от ответов они уклоняются. До сих пор не проведены и все необходимые исследования. Удивительно, что первое вскрытие проводил… сын лечащего врача. Чтобы провести независимую экспертизу в Котласе или Сыктывкаре, родственникам предложили самим найти транспорт, а позже вообще заявили о запрещении перевозить умершего за пределы Яренска – «в целях безопасности».

Как проходили похороны, читателям лучше не рассказывать. Но следует отметить, что строгих правил о том, как должно проводиться захоронение умершего от коронавируса человека, на данный момент нет. Сначала было жесткое предписание о кремировании тел, потом его отменили письмом Роспотребнадзора

№ 02/12085. И конкретных указаний по этому поводу до сих пор нет.

Адвокат обратился с ходатайством о проведении проверки в Межрайонный следственный отдел в порядке статей 144-145 УПК РФ, а также в прокуратуру Ленского района и территориальный отдел Роспотребнадзора. О том, как будут развиваться события, я вам сообщу.

Евгений РОГАЦКИЙ, адвокат, член Союза журналистов России.