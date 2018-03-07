Почему русские женщины готовы помогать «американским генералам»?

63-летняя жительница Усть-Вымского района едва не стала жертвой интернет-мошенника.

В июле 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» пенсионерка завязала знакомство с «английским бизнесменом» Эндрю Джорджем. Началась переписка, которая переросла в романтические отношения. В одном из писем «англичанин» попросил женщину о помощи. Якобы он находится в бизнес-поездке в Нигерии, а на родине у него в ДТП погибли родственники. Чтобы выехать из страны, ему нужны деньги. Часть суммы он одолжил у близких, а еще 500 долларов США он попросил у своей новой знакомой из далекой Коми.

Пенсионерка взяла в долг 500 долларов и намеревалась перевести деньги своему возлюбленному, но ее остановили банковские сотрудники. Узнав об истории любви, они предложили ей хорошо подумать. На следующий день сельчанка вновь пришла в банк, но работники учреждения опять отговорили ее делать перевод и сообщили в полицию о подозрительной сделке.

Как сообщила пресс-служба МВД по Коми, по факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ведется расследование.

Это уже не первая подобная история в Коми. Попав в сети брачных аферистов, жительницы разных уголков республики переводили деньги «американским генералам», «работникам ООН», якобы попавшим в тяжелую ситуацию где-то в африканской пустыне, и прочим аферистам. При этом некоторые продавали жилье, имущество и влезали в миллионные кредиты.

Только наши женщины так доверчивы и бескорыстны в любви…