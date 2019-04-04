Почему садоводы и огородники отказываются платить за мусор

Неделю назад региональное отделение ОНФ провело «круглый стол», на котором обсуждалась проблема вывоза мусора с территории дачных обществ.

Обсудить горячую тему пришло столько людей, что некоторым пришлось стоять – мест хватило не всем. В дебатах участвовали представители прокуратуры, министерств и ведомств, отвечающих за экологию, эксперты ОНФ. Интересы дачников представляли несколько руководителей СНТ Сыктывкара.

Природоохранный прокурор столицы Юрий Гудков проинформировал собравшихся о том, что из себя представляют территории вокруг дачных участков, и картина получилась мрачная. В лесных зонах вокруг дачных поселков настоящие горы мусора. Проблема вывоза отходов с дач не решалась много лет.

На текущий момент, по данным прокурора, ни с одним дачным товариществом договор на вывоз мусора не заключен, отсутствует даже сам порядок сбора и вывоза отходов из дачных поселков. Как затем пояснил руководитель регионального оператора Владимир Киселев, эта работа еще фактически не начиналась. Одним словом, мусорная реформа, которая в республике проводится уже шестой месяц, до дачных поселков пока не дошла.

«За себя и за того парня»

У этого «круглого стола» получились острые углы. Участники ожесточенно спорили, обмениваясь взаимными претензиями. Самой активной оказалась председатель СНТ «Магистраль» Нина Шмарова. Она поставила множество вопросов, на которые коммунальщики и чиновники разных ведомств зачастую не знали что отвечать.

К примеру, садоводы выступили против оборудования контейнерных площадок, поскольку на территории СНТ для них просто нет места, да и соблюсти все параметры для их установки невозможно без ущемления прав тех же дачников.

Между тем прокурор утверждал, что согласно закону площадки должны быть оборудованы, иначе дачников привлекут к ответственности. Однако тут же выяснилось, что некоторые законопослушные граждане, выполнившие это требование, оказались в неловком положении: после установки контейнерных площадок дачники из других товариществ понесли сюда свой мусор. Получается, что «послушные» платят «за себя и за того парня».

Но и это еще не все. Некоторые СНТ, обладающие правом юридического лица, сейчас ликвидируются, следовательно, регоператору придется заключать договоры уже не с СНТ, а с каждым отдельным дачником.

Замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов РК Анна Тюрнина пояснила, что у садоводческих товариществ есть возможность осуществлять вывоз мусора по факту, исходя из объема, в том числе предусмотрен бесконтейнерный вывоз мусора. Но это надо согласовывать со всеми заинтересованными сторонами.

Еще одна горячая тема – стоимость «мусорной» услуги. Дело в том, что многие дачники увозят мусор с собой на машинах, а потому платить за «норму», которая определена на каждого человека, не собираются. По их мнению, она явно завышена, дачники столько мусора не производят. Поспорили собравшиеся и о том, что подход к начислению платы неправильный: на даче люди у нас бывают не все сразу, да и не круглый год, поэтому плата должна быть другой. Но вот какой точно — никто, как оказалось, сказать не может…

Когда в товарищах согласья нет…

Заместитель руководителя МинЖКХ Анна Тюрнина согласилась, что действующий тариф по вывозу ТБО с дач может быть завышен, а потому до 1 мая министерство готово его скорректировать.

В свою очередь начальник управления ЖКХ мэрии Сыктывкара Александр Гонтарь пообещал провести собрание с председателями дачных обществ по решению возникших проблем.

Но дачные поселки есть не только в Сыктывкаре. В других городах и районах у дачников появляются те же самые вопросы, на которые у чиновников, похоже, нет пока четких, внятных ответов.

Все это лишний раз доказывает, что мусорная реформа в Коми оказалась совершенно неподготовленной.

Анатолий ПОЛЬКИН.