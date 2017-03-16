Почему сельские активисты бегут из «Единой России»

В Коми разразился первый за последнее время политический скандал. Причем произошло это не в столице, а в корткеросском селе Сторожевск, где группа «единороссов» решила покинуть ряды «партии власти». Событие вроде бы «местного масштаба». Но, как говорится, лиха беда — начало…

Девять учителей — членов «Единой России» и десять сторонников «ЕР» решили выйти из партии. Список «отказников» возглавила директор Сторожевской школы Ангелина Захаренко, человек в республике известный — эксперт Общественной палаты РК, Заслуженный учитель РК, Заслуженный учитель РФ, Отличник народного образования, Народный учитель РФ.



Ангелина Захаренко разочаровалась в правящей партии.

Бьюсь, как рыба об лед

Сторожевская школа, которую много лет возглавляет Захаренко, — одна из лучших в республике. Все выпускники сдают ЕГЭ, поступают в вузы и другие учебные заведения. При школе успешно развивается филиал Сыктывкарского автомеханического техникума по подготовке трактористов-машинистов для сельского хозяйства. 30 лет здесь работает школьное лесничество. Не отказывались тут и от трудового воспитания: в сентябре ученики помогают СПК «Сторожевск-1», обеспечивая школьную столовую картофелем. При этом, по словам директора, местная партийная организация всегда была впереди.

Что же заставило Ангелину Михайловну совершить столь неординарный поступок?

— Нет больше сил так жить, — говорит директор. — Члены партии любое начинание поддерживают и включаются в активную работу. Но мы все делаем только своими силами, без помощи Коми регионального отделения. Я неоднократно обращалась в администрацию района, в Госсовет РК по тем проблемам, которые не под силу решить членам первичной партийной организации. Но, увы!

Свои предложения, претензии и запросы в министерства и ведомства, ответы на них Ангелина Михайловна передала в Общественную палату и Политсовет «Единой России». Получилась весьма объемная папка. Приводим вкратце изложенные там доводы.

Где кадеты?

Взять, например, хоть тот же закон о развитии кадетского образования, принятый в РК в июне 2015 года. Что сделано для его реализации? В феврале прошел «круглый стол» по проблемам кадетского образования. Присутствовали представители четырех образовательных организаций разных районов Коми. Обсуждали мероприятия, вносили предложения. Но ведь для развития кадетского образования нужны средства — та же форма для учащихся, которую надо приобретать централизованно, лицензированные образовательные программы, дополнительный преподавательский состав (пожарные, спасатели), надо утвердить примерный внеурочный план (этика, физическая подготовка, занятия по стрельбе, по строевой подготовке, бальные танцы, хор и т.д.). Словом, много еще надо.

Договорились, что будет оказана материальная поддержка в проведении слетов, сборов. А результат: в мартовские каникулы проводятся сборы «Юный спасатель». Путевки платные.

Где автодром?

При Сторожевской школе с 2001 года действует филиал автомеханического техникума, который снабжает село кадрами. До 2015-2016 учебного года здесь готовили трактористов-машинистов для сельского хозяйства. Но с новыми требованиями к автодромам появились проблемы. По федеральному закону «Об образовании в РФ» дается возможность получения бесплатной профессии только один раз. Если наш ученик желает получить не одну, а несколько рабочих профессий, то вторую — уже на платной основе. Возможности филиала имеются, потребность в таких рабочих профессиях на предприятиях большая, а родители таких ребят не платежеспособны.

По этому поводу Захаренко обращалась в Министерство образования и молодежной политики Республики Коми. Обращалась к министру образования и высшей школы РФ О. Васильевой. Ответ получила отрицательный. Тогда было отправлено обращение в Госсовет РК с предложением о внесении дополнения в закон «Об образовании в РК».

На уровне республики можно внести в закон «Об образовании» дополнения и изменения в интересах наших детей, считает А. Захаренко и ее коллеги.

Были неоднократные обращения и по переоборудованию автодрома по подготовке водителей для двух сельских районов Корткеросского и Усть-Куломского (его закрыли из-за несоответствия новым требованиям). Такие обращения предо-

ставлялись в Госсовет РК и Министерство образования и молодежной политики. Ответ — отрицательный: «из-за дефицита средств…»

Где патриотизм с интернетом?

— В каком положении оказывается руководитель образовательной организации? Катастрофически нет средств, — продолжает А. Захаренко. — Например, для того, чтобы обеспечить возможность выхода в интернет. Постоянно поступают обращения от работников школы по обеспечению интернетом каждого кабинета. Директор требует от учителя, а возможностей у педагога нет. Потому что наше финансирование — это слезы. По плану финансово-хозяйственной деятельности бюджет школы уменьшен в 2017 г. на 600 тысяч рублей по сравнению с 2016 годом, хотя количество обучающихся на 9 человек больше, чем в 2016 году.

Не лучше дела и в других школах района. Например, у них так же, как у нас, на балансе автобусы для подвоза обучающихся. Они тоже требуют дополнительного финансирования (оплата водителя). Но в местном бюджете таких денег нет! А в ответ на наши обращения приходят постоянные отписки.

2015 год был объявлен в РК Годом патриотизма. Но все, что было сделано, например, в поселении «Cторожевск», сделано без каких-либо материальных вложений! На голом энтузиазме членов партии. Я неоднократно обращалась по поводу обустройства хоккейной спортивной площадки, асфальтирования дорожек вокруг здания детского сада и школы; наведения порядка с интернетом, который почти отсутствует. Ни одна озвученная мною проблема не была решена.

Где льготы для села?

В нашем понимании, депутаты — это люди всенародно избранные, они имеют право выражать мнение избирателей данного округа. Мнение моей партийной организации: необходимо пересмотреть тарифы по ЖКХ! Их формирование недоступно для здравого смысла.

Почему у нас тарифы по ЖКХ в 3-4 раза выше, чем в Сыктывкаре? Как мне, секретарю парторганизации, разъяснить членам, что за счет нас существует жилищно-коммунальное хозяйство, тепловая компания РК? Мы, активисты партийной организации, коренные женщины, профсоюзные лидеры, требовали, просили вернуться к закону о льготах для сельских специалистов — работников образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства.

Все затраты по содержанию Коми тепловой компании в сельской местности ложатся на потребителей. Пенсия учителя – около 18000 рублей. Счета за потребление тепла, воды по счетчику выставляют астрономические – до 15000-16000 рублей. Плюс плата за электричество, радио, вывоз ТБО, телефон… Как выжить? Это не жизнь, а прозябание.

Где больница и аптека?

В данное время тревожит сельских жителей вопрос обеспечения лекарствами строго по рецептам. Жители сел и поселков теряют свое время на то, чтобы выписать необходимые лекарства. В МР «Корткеросский» всего две больницы, которые имеют право выписать рецепты. Не во всех ФАПах есть фельдшеры.

Сколько раз обращались жители Сторожевского куста с просьбами по реконструкции, капитальному ремонту или по строительству больницы в селе Сторожевск? Никакого ответа не получили. Сельские жители брошены на выживание!

Словом, куда ни кинь — всюду клин. Где наша партия, которая должна нести в народ справедливость и улучшение жизни? Где единство народа и власть имущих?

— Поэтому члены нашей парторганизации готовы выйти из партии. Нет авторитета у партии «Единая Россия», — подытожила Ангелина Михайловна.

Людмила КУДРЯШОВА.

P.S. Что и говорить, для «единороссов» «почин Ангелины» — весьма неприятный демарш. Ведь до сих пор в «партию власти», возглавляемую самим Дмитрием Анатольевичем, шли стройными рядами. Хочется надеяться, что ни Захаренко, ни другие «отказники» в результате не пострадают. Иначе уместно будет вспомнить зловещую фразу из кинофильма Гайдая: «Из нашего казино просто так не уходят!»