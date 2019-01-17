Почему священник запел голосом Высоцкого?

25 января в Национальной библиотеке Коми пройдет творческий вечер-концерт Михаила Ходанова — писателя, исследователя творчества Владимира Высоцкого. Как ни странно, но Ходанов — действующий священник, протоиерей, автор нескольких художественно-публицистических книг на духовную тему.

Тайный смысл

Как только Михаил начинает петь, в зале обычно проносится шепот: «Надо же, прямо как он!» Ведь и внешне, и по тембру голоса артист-священник удивительно похож на Высоцкого. Некоторые даже шутят, что произошла «реинкарнация». Однако сам Ходанов утверждает, что он не подражает певцу, а «лишь старается осмыслить его поэзию».

— Я не занимаюсь копировкой. Чистая копировка — это уход в технику. Многие забывают, что тайный смысл песни формирует неповторимая личность Поэта. Чтобы получать духовную пользу, нужно петь так, как ты понимаешь Высоцкого, но делать при этом упор на те положительные смыслы, которые важны для тебя и людей, — говорит отец Михаил.

В Коми Михаил Ходанов даст два концерта — в Инте и в Сыктывкаре. А приедет он в республику по рекомендации друга Высоцкого, хорошо известного читателям «Трибуны» золотодобытчика Вадима Туманова. Концерты состоятся при финансовой поддержке попечителей Национальной библиотеки РК и в память об ушедшем недавно Николае Герасимове, который очень любил опального поэта. Организаторы надеются, что многие захотят познакомиться с интерпретацией песен Высоцкого в исполнении духовного лица. Это, по меньшей мере, любопытно. Как, впрочем, и личность самого Ходанова.

«Крокодил» и арабистика

Михаил Ходанов — коренной москвич, выпускник факультета журналистики МГУ и Института арабского языка Багдадского университета. Работал в системе иностранного вещания Гостелерадио СССР, референтом-переводчиком международного отдела ЦК КПСС.

В 1988-м, в год 1000-летия Крещения Руси, Ходанов перешел на работу церковным сторожем в храм во имя иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе г. Москвы (в народе — храм Трифона-мученика, что стоит у Рижского вокзала). Там же нес послушание алтарника. В 1995 году окончил Московскую духовную семинарию и академию в Сергиевом Посаде, затем возведен Патриархом Алексием II в сан протоиерея в Храме Христа Спасителя. Был литературным референтом Патриарха. Работал телеведущим в православной программе «Месяцеслов» на канале «Россия».

Михаил вырос в семье московских интеллигентов. Отец работал в «Комсомольской правде», позже в журнале «Крокодил», мать — в документальном кино. Оба были заядлыми театралами, в доме часто бывали известные гости. В том числе несколько раз — сам Высоцкий. Отец Ходанова хотел опубликовать некоторые стихотворения поэта в журнале «Крокодил», хотя бы шуточные. Например — «В желтой жаркой Африке». Но даже эти безобидные стихи не пропустила цензура. Высоцкий в то время был под запретом.

Михаил Ходанов оказался одним из немногих, кто узнал от близких поэта, что в атмосфере строжайшей тайны тот в 1970 году крестился в Армении. Свою дипломную работу Ходанов писал в Багдаде во время ирано-иракской войны, там же в 1980 году в посольстве он узнал о смерти Высоцкого.

С тех пор, как принял сан, Михаил выступает с песнями Высоцкого под гитару. Кроме того, он исследует православные мотивы в творчестве поэта. Хотя «ревнители нравственности» до сих пор ставят «в вину» Высоцкому то его еврейство, то разнузданную цыганщину: «И ни церковь, ни кабак – ничего не свято…»

Однако все не так просто, считает отец Михаил. И никакие ярлыки Владимиру Семеновичу не годятся.

Непростые отношения с Богом

«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…» — эту строчку из песни Высоцкого о. Михаил сделал названием своего концерта. А оппонентам, считающим, что песни Высоцкого несовместимы с духовностью, он отвечает так: «Это не блатные, а дворовые песни. По сути, исповедь русского человека. Его творчество — удивительное явление нашей национальной аутентичности».

— Ответственность, гражданское мужество, неприятие лжи, фальши – это же все нравственные категории, и они рано или поздно приводят к теме Бога, — считает священник. — У Высоцкого были непростые отношения с Богом, но они были. И в конце концов он понял, что пойдет к Нему…

Ежегодно Михаил Ходанов проводит на Ваганьковском кладбище панихиду по Высоцкому: раньше поминать его всенародно было нельзя, только дома — ведь считалось, что певец умер некрещеным.

Лиля ВОВК.

P.S. Концерт в Сыктывкаре состоится 25 января, в день рождения поэта. Начало в 17.00. Вход свободный.