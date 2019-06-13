Почему сыктывкарские власти сначала подарили землю олигархам, а теперь саботируют нацпроект Владимира Путина?

В Сыктывкаре по-тихому началось обустройство самой крупной в Коми автостоянки. Судя по длине устанавливаемых зеленых заборов, под нее отводится порядка девяти тысяч квадратных метров территории в центре микрорайона «Орбита». Это та самая территория, где местные жители хотят видеть сквер.

Оставили в зоне «Ж»

О планах компании «Ассорти-Плюс», у которой земля находится в аренде, расширить уже имеющуюся парковку стало известно весной 2017 года. За несколько дней было собрано более 600 подписей жителей «Орбиты», выступивших против строительства.

Инициативная группа, возглавляемая Станиславом Штралером, забросала все инстанции (включая Президента РФ Владимира Путина) возмущенными письмами. В администрации Сыктывкара прошли общественные слушания, на которых горожане аргументированно изложили чиновникам свою позицию и напомнили, что в районе, где проживает более 50 тысяч человек, вообще нет зон отдыха. Да что там зон, нет даже скамеек, где могли бы присесть и отдохнуть пожилые люди.

Но, как показали последующие события,естественное желание людей жить на благоустроенной территории не стало решающим аргументом для депутатов горсовета: они большинством голосов отказались переводить свободные площади в «Орбите» из зоны «Ж1» (обозначение территории для возведения жилья) в зону «Р5» (зона территории, предназначенной для обустройства скверов и парков). Что самое интересное, депутаты по этому вопросу голосовали тайно, а в разговорах со Станиславом Штралером чуть ли не все выражали поддержку «орбитовцам». В судебных инстанциях также не прислушались к доводам горожан.

Темная история

На данный момент ничто не мешает «Ассорти-Плюс» продолжить строительные работы. Судя по длине новых заборов, они отказались от первоначальных планов сохранить хотя бы часть пустыря, где можно было бы разместить детский городок, а на празднование Нового года установить традиционную елку.

Все прекрасно понимают, что задумали арендаторы земли. Никакая огромная автостоянка здесь им не нужна, тем более что на уже имеющейся паркуется в среднем не более восьми автомашин, хотя там 29 мест. Речь идет в данном случае не о парковочном бизнесе, а о строительстве жилья.

Парковка нужна лишь для прикрытия, для того, чтобы, как говорится, застолбить территорию, которая у «Ассорти-Плюс» находится в аренде до июня 2020 года. По истечении этого срока компания имеет возможность оформить землю, на которой расположено недвижимое имущество (в Коми получается, что к такому «имуществу» относятся и уложенные в ряд бетонные плиты), в частную собственность. И затем продать ее или начать строительство многоэтажного жилого комплекса «Республика», проект которого появился в интернете уже более двух лет назад.

Еще раз подчеркнем, чтобы этого не произошло, надо лишь простым голосованием в Совете города перевести пустырь из зоны «Ж1» в зону «Р5». И ведь формально даже «Ассорти-Плюс» нечего будет предъявить. Потому что компания официально намерена строить только парковку (ну и стройте, это ведь не противоречит требованиям зоны «Р5»!).

Тихой сапой

Как же вышло, что огромная территория практически в самом центре «спального» района оказалась в аренде? История эта весьма темная.

Первоначально здесь намечалось построить культурно-развлекательный комплекс, но потом планы резко поменялись, и городские власти втихаря на безвозмездной основе (это официальная версия) отдали, а фактически получается, что подарили землю местным олигархам. Случилось это в «нулевые» годы, когда в Сыктывкаре точечная застройка «съела» практически все свободные территории. (Сейчас даже не верится, что в советские времена столица Коми считалась одним из самых благоустроенных и зеленых городов в РСФСР).

Чиновников и депутатов совершенно не волнует то, что из-за точечной застройки в часы пик на въезде и выезде из «Орбиты» теперь образуются огромные пробки, а продолжающееся возведение жилых объектов только обострит эту проблему.

Путин далеко

Совсем недавно был опубликован доклад об эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2018 году. В нем сказано, что появилась новая методика, которая предполагает увеличение парков в Сыктывкаре до девяти (норма для столицы рассчитывается так: на 30 тысяч жителей полагается один парк, то есть нужно как минимум девять парковых зон). И где городские власти собираются обустраивать парки для жителей «Орбиты», если последнюю пригодную для обустройства зоны отдыха землю отдали коммерсантам?

И как они собираются реализовывать национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный указом Владимира Путина в мае 2018 года? Напомним, что согласно этому нацпроекту к 2024 году на 30 процентов должны вырасти индекс качества и комфортности городской среды и в два раза уменьшиться количество городов с неблагоприятной средой для проживания. Чтобы уложиться в столь короткие сроки реализации проекта, уже сегодня по идее должны быть повсеместно развернуты масштабные работы. Но на примере «Орбиты» мы видим фактически саботаж инициатив Президента РФ.

Хотите как в Екатеринбурге?

По мнению Станислава Штралера, сегодня власти просто не хотят считаться с людьми, с их правом на благоприятную окружающую среду. Жители «Орбиты» живут в «бетонном мешке» с разбитыми дорогами и порушенными детскими площадками. Их терпение может лопнуть в любой момент.

В Екатеринбурге местные жители поступили радикально – попросту снесли заградительную конструкцию, установленную вокруг сквера, где вопреки общественному мнению планировалось построить очередной храм. Власти сами подогревают подобные радикальные настроения. Теперь уже и сыктывкарцы с полным на то основанием могут выйти на протестные акции с портретами Владимира Путина и требовать выполнять его нацпроект «Жилье и городская среда».

Сергей МОРОХИН.