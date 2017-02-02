Почему ухтинские чиновники упорно не желают работать с общественниками?

Неподконтрольные общественники, с точки зрения власти, вредны и даже опасны. Яркий пример тому приводят авторы публикуемого ниже материала — члены Координационного совета управдомов (КСУ) Ухты.

От винта!

Наш Координационный совет создан 4 года назад. И все это время общественники пытались наладить контакт с Ухтинской мэрией. Но безуспешно. Чиновники видят в КСУ не помощника, а врага. Не стал исключением и Магомед Османов, бывший вице-мэр столицы, который полгода назад возглавил Ухтинскую администрацию.

Сразу после назначения Османова на должность градоначальника Совет управдомов ввел его в курс дел в сфере ЖКХ, предложил программу взаимодействия. Нам даже показалось, что власть поняла: не доводя до конфликтов с жителями, можно расшивать узкие вопросы на уровне экспертного совета, аналогичного тому, который действует в Сыктывкаре. За круглым столом с участием всех заинтересованных лиц. Каково же было наше удивление, когда мэр обвинил КСУ в отказе от сотрудничества.

А его первый зам Петр Артемьев на публичном совещании и вовсе рубанул с плеча: «С активистами КСУ разговаривать сложно. Они неадекватные». Всецело понимаем чиновника: куда легче разговаривать с «адекватными», а лучше сказать — послушными. Только не стоит забывать, что это не вы, а вас нанимают граждане на работу. КСУ — это общественная организация граждан, и это она вам будет ставить оценки, а никак не вы — ей.

Приплюсуем к «формуле Артемьева» позицию главного инженера «Ухтаводоканала» и по совместительству заместителя председателя Совета МОГО «Ухта» Татьяны Филипповой, которая при каждом удобном случае выставляет КСУ виновником всех бед в сфере водоснабжения, и становится ясно: власти очень хочется, чтобы просчеты и ошибки совершала она, а отвечали все мы.

Как только КСУ вышел за «флажки», расставленные «хозяевами города», его записали во враги. Хорошо, что пока не в иностранные агенты, но тут придраться не к чему: все активисты работают на общественных началах. КСУ действительно не скомандуешь: упал-отжался. Не получается, даже через давление судебными исками.

В общей струе

В свое время бывший мэр Игорь Михель наставлял нас: «Вот общественный совет при администрации города – это самое то, чтобы контролировать ЖКХ». Двое наших активистов попытались донести проблемы до членов этого пантеона. Но увенчанные наградами и званиями почтенные дамы и мужи пришли в ужас: «Разве можно ТАК ставить вопросы перед властью?!»

Вот свежий пример. Совет вдруг возбудился по вопросу присвоения новой улице имени Сергея Довлатова, инициировав в Ухте чуть ли не референдум. А чего же Совет молчал два года назад, когда Игорь Михель подписывал это решение? Стеснялся? Или боялся высказать свою позицию?

Недолог мэрский век

КСУ с самого начала своей деятельности пытается найти пути взаимодействия с муниципалитетом. Почти год мы потратили, чтобы добиться встречи с Игорем Леоновым, полгода — с Игорем Михелем, потом — с Александром Бусыревым, а в сентябре прошлого года — с Магомедом Османовым. Каждому предлагалась помощь в решении конкретных проблем. Однако результатов не было и нет. Что поделать, ухтинские градоначальники живут скоротечно, как мухи-дрозофилы, не оставляя после себя ни потомства, ни следов (в хорошем смысле этого слова). Разве что огромные муниципальные долги, уголовные дела, втемную проданные городские активы…

Мы и сегодня готовы назвать конкретные проблемы, не влекущие никаких затрат со стороны бюджета, а требующие только вмешательства городских начальников.

Фиктивные ТСЖ

В городе, и особенно в пригородных поселках, остро стоит проблема бесхозных, как правило, неплатежеспособных домов, где нет ни ТСЖ, ни управляющих организаций. Критическое состояние некоторых может довести до большой беды. Заикались, правда, градоначальники о создании муниципальной управляющей организации, но ее как не было, так и нет. Бывший первый зам. главы администрации Федор Любанин пытался растолкать бесхозные дома по существующим «управляйкам». То есть все расходы по их содержанию в принудительно-добровольном порядке повесить на собственников более благополучных домов, что незаконно. КСУ же предлагал обучить жителей таких домов непосредственному управлению, но отклика не нашел.

Не решается наболевший и прямо отражающийся на платежках вопрос содержания и ремонта проездов, принадлежащих муниципалитету. Под всякими предлогами их пытаются навязать жителям. Больным вопросом остаются контейнерные площадки для сбора мусора, которые никак не удается ревизовать. Последний прогремевший эксцесс по мусорке на Советской так и не увенчался ничем. КСУ предлагал: пригласите за круглый стол советы домов, сделайте наконец карту, распишите все эти объекты по хозяевам. Молчок.

Застой и плесень

Надо прекращать порочную практику организации общих собраний-клонов, внедряющуюся в Ухте с подачи «Ухтажилфонда». Не успеют собственники принять решение о выборе новой «управляйки», как прежняя, безо всяких на то оснований, без необходимого в таких случаях судебного разбирательства, проводит свое: это Ленина, 61, Советская, 9, Ленина, 65 (попытка не удалась). В итоге дом по-хорошему не обслуживают ни та, ни другая компания. А жильцы, сбитые с толку, вообще отказываются платить. Страдают при этом все: и ресурсоснабжающие, и управляющие организации, множится беспорядок – муниципалитет молчит.

Отдельная песня — системные нарушения жилищного законодательства со стороны «Ухтаводоканала». Увы, это не власть, а управдомы добились снижения тарифа, передачи внутридомовых сетей собственникам. Второй год требуем, чтобы передали их, как положено: по акту. Муниципалитет бездействует.

Короче, в хозяйстве сплошные течи, застой и плесень, корабль едва держится на воде, а капитаны не находят общего языка с матросами.

Хвост виляет собакой?

А сейчас процитируем последнюю строчку ответа Магомеда Османова. «Администрация Ухты готова к эффективному сотрудничеству и рассмотрению конкретных предложений».

Готова, говорите, Магомед Нурмагомедович? Но вот ваш зам по ЖКХ Петр Артемьев думает по-другому. В декабре в ответ на конкретные предложения КСУ он отписал: «Проведение круглого стола по поставленным вами вопросам считаем нецелесообразным». Выходит, не попадает его позиция в струю вашего ответа, и вроде получается, что хвост виляет собакой. А может, он, хвост этот (и другие хвостики), и делает погоду во вверенном вам хозяйстве МО ГО «Ухта»? И контакт с непокорной общественностью ей вовсе не нужен?

Владимир ИВАНОВ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ.