Почему в Ижме собираются закрыть источник чистой воды

Ижемский район — край больших и малых рек, многочисленных болот и озер. При этом, как ни парадоксально, у местных жителей возникают проблемы с питьевой водой.

«Вода, которая есть в водопроводной сети, некачественная, поэтому для питья, приготовления пищи многие из нас берут воду из других источников. Правда, есть и хорошие исключения. Например, восемь домов по пер. Дорожников и дом по ул. Луговой в Ижме уже лет 35 пользуются чистой, хорошей водой из скважины, — сообщили «Трибуне» жители райцентра.

Осталась без хозяина

«Эта скважина была пробурена еще в восьмидесятые годы, — говорится в письме в редакцию. — В то время начальник местного ДРСУ Степан Качков имел большие планы. Он хотел построить ведомственный детский сад, жилые дома для работников дорожного управления. Многое ему удалось воплотить, дома построены, а вот скважину с чистой водой жилищное управление теперь хочет закрыть.

На закрытии настаивает прокуратура. Мол, нельзя использовать эту воду, так как жильцы за нее не платят. А не платят потому, что водосбор получается ничейный. Прежнего предприятия больше нет, скважина — вроде как без хозяина».

Летом, как обычно, идет активная подготовка к зиме. В Ижемском районе администрации поселений актуализируют схемы тепло- и водоснабжения. В самом райцентре одну из котельных ликвидируют, в связи с этим произойдут и изменения в системе водоснабжения. 21 июня состоялось собрание в администрации МР «Ижемский», куда пригласили и жителей пер. Дорожников. Именно им и хотят перекрыть воду, а дома присоединить к другому источнику.

— Нам бы не хотелось остаться без скважины. Вода из нее чистая, вкусная. А взамен у нас будет ржавая, — считает жительница переулка Дорожников Вера Филиппова. — На совещании наши соседи просили оставить нам источник, говорили, что мы все готовы платить за воду, предлагали другие варианты решения проблемы. Но похоже, что людей в очередной раз власти не слышат.

«Заборы» водозабора

Много лет назад человек, пробуривший скважину, сделал доброе дело. Он и не подозревал, что наступит время, когда артезианская скважина, ее бурение, обустройство и лицензирование станут достаточно трудоемким занятием. Сегодня, согласно закону «О недрах», лицензию на пользование артезианским водозабором выдает Министерство природных ресурсов, но до этого нужно получить несколько разрешений и согласований.

Если у старой скважины нет хозяина, документы давно утеряны, то любой чиновник службы надзора запросто может наложить запрет на ее эксплуатацию.

При невыполнении условий лицензирования закон требует прекратить отбор и заглушить скважину за счет нарушителя. Лицензия необходима в любом случае. А прокуратура отстаивает букву закона.

«От нее одни убытки»

Редакция обратилась за разъяснениями к начальнику муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление», депутату СП «Ижма» Надежде Греченюк.

— Я понимаю людей, которые привыкли пользоваться водой из скважины. К сожалению, мы сейчас закрываем ближайшую к ним котельную как нерентабельную. Она отапливала только девять домов, принося бюджету убытки. Вместе с котельной мы вынуждены закрыть и скважину. Попытки сохранить ее как действующую ни к чему не привели. Ранее ее не обследовали, воду на анализ не брали, объем не изучали. Никто за ее работой не следил, — пояснила

Надежда Владимировна. — Она существовала с советских времен как незарегистрированная (тогда этого и не требовалось).

Нам удалось проделать часть работы, и мы получили даже номер на эту скважину. Однако специалисты, обследовавшие ее, сказали, что вода в ней может быть только технической, но не питьевой. Скважина находится на территории бывшей производственной базы, где некогда были гаражи, мастерские, автостоянки и т.д. Служба санитарного надзора не дает разрешения на использование такой воды. Лицензирование мы не пройдем.

Жители говорят, что готовы платить, но я не могу даже защитить тариф, чтобы продавать такую воду — это будет незаконно. Кстати, вода, которая идет в водопроводной системе всего села Ижма, нормального качества, и мы регулярно ее проверяем, — заключила Н. Греченюк.

Людмила КУДРЯШОВА.