Почему возникли перебои с поставками тест-полосок?

В редакцию «Трибуны» обратилась жительница Эжвы Евгения Габова, дочь которой болеет сахарным диабетом. По словам женщины, уже в течение года матери детей-диабетиков сталкиваются с серьезной проблемой.

Нехороший диагноз

Повышенное содержание сахара в крови у девочки Лены обнаружили, когда она сдавала анализы перед тем, как пойти в первый класс.

— Мы сначала не поверили, что у дочери сахарный диабет первого типа, — говорит ее мама Евгения. — За последнее время Лена сильно похудела. Мы даже радовались: думали — похудела она благодаря тому, что занимается танцами. Оказывается, диабетом страдают не только пожилые и тучные люди, которые едят слишком много картошки и сладостей…

Первое время родители Лены только и делали, что погружались в тему, читали о «сладких детях», учились управлять диабетом. Ребенок постоянно должен быть под контролем. Высокий сахар — плохо, пониженный — тоже (в этом случае больной может сознание потерять, впасть в кому).

Маленьким диабетикам приходится нелегко. Попробуй объясни, почему другим можно сладости, а ему нельзя. Только на день рождения позволяют съесть небольшой кусок торта. Лене теперь всю жизнь придется контролировать уровень сахара в крови, соблюдать диету и делать уколы инсулина.

Без глюкометра — никуда

— Нашим детям нужна помощь. Самостоятельно ребенок с болезнью не справится. Необходимо делать уколы инсулина 4-5 раз в день. А для проверки уровня сахара в крови жизненно необходимы и тест-полоски. В день мы меряем по восемь раз, через каждые 2-2,5 часа, — рассказывает Евгения Габова.

— По назначению врача дочери должны выдавать в месяц 150 штук, — продолжает она. — Раньше выдавали только сто штук, мол, больше бесплатных нет. А теперь и вовсе вынуждены все сами покупать, чеки Минздрав не оплачивает. Но даже купить бывает — проблема. Конечно, мы периодически жалуемся в Минздрав, и тест-полоски после этого появляются в аптеках. Но — за свои деньги. Знакомые юристы советуют обратиться в суд для возмещения затрат. А у какого родителя больного ребенка найдутся силы еще и по судам бегать?

По словам Евгении Габовой, у них дома два глюкометра. Один российского производства — «Сателлит плюс» — выдала региональная общественная организация «Диабет». Тест-полоски для него дешевле: 50 штук стоят 522 рубля. Но сам глюкометр, по ее словам, большой, неудобный. Поэтому «Сателлитом» они пользуются только дома. А в школу девочка носит глюкометр «ВанТач Селект». Набор тест-полосок (50 штук) для него стоит 1100 рублей. По рекомендации врача положено 150 штук. Для семьи со средним достатком это слишком дорого.

— Мы ведь не просим сверх чего-то. Если положено Минздраву по закону обеспечивать диабетиков лекарствами, тест-полосками, то пусть это делают и вовремя. В бюджет они должны закладывать средства заблаговременно, а не экономить на больных детях.

Потерпите до мая…

В Минздраве Коми, куда «Трибуна» обратилась за комментариями, пояснили, что тест-полоски, как и другие медицинские изделия, закупаются обычно крупными партиями по контрактной системе на электронных аукционах. Перебои возникли из-за того, что в январе текущего года по всей Российской Федерации не работал официальный сайт по закупкам.

В настоящее время все организационные процедуры закупок тест-полосок к глюкометрам Министерством здравоохранения РК проведены. Ориентировочный срок поставки тест-полосок к глюкометрам различных марок — май текущего года.

В связи с тем, что поставки тест-полосок осуществлялись небольшими партиями по прямым договорам (до поступления тест-полосок по основной заявке), обеспечение тест-полосками было ограничено.

По вопросу компенсации денежных средств сообщили, что в Положении о Министерстве здравоохранения РК, утвержденном постановлением Правительства Коми от 05.07.2012 г. № 283, не предусмотрено возмещение расходов гражданам на приобретение лекарственных препаратов.

Екатерина МАКАРОВА.