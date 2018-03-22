Почему все столичные школы были экстренно закрыты на карантин?

В школах Сыктывкара с 20 по 29 марта объявлен карантин. Как сообщает администрация города, учебный процесс приостановлен из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Однако учителя некоторых школ столицы удивлены внезапным решением Роспотребнадзора Коми. По их словам, больных детей было мало, в отдельных классах отсутствовали по одному-два ученика. В поисках объяснения педагоги начали обзванивать друг друга, сообщая жуткую «новость»: учебные заведения были закрыты после того, как в одной из сыктывкарских школ от гриппа скоропостижно скончался ученик младших классов…

Споткнулись на пороге

Как выяснила «Трибуна», эта информация, к счастью, не подтвердилась.

— В Сыктывкаре летальных исходов нет, но превышен порог заболеваемости. За неделю заболеваемость среди школьников достигла 27,8 процента. А в санитарных правилах написано, что, если эпидпорог превышен на 20 процентов, вводятся карантинные мероприятия, — сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова. — Карантин – это одна из профилактических мер, чтобы вирус дальше не распространялся. Ведь во многих школах даже влажную уборку не успевают проводить, потому что дети учатся в две смены.

В Управлении Роспотребнадзора также опровергли слух о смерти школьника из-за гриппа.

— В нашем управлении все подобные случаи обязательно регистрируются. Дальше по каждому факту мы передаем информацию в федеральную службу. То есть это в принципе невозможно скрыть, — заявила заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Татьяна Плаксина, – мы держим ситуацию под контролем.

По ее словам, еще сравнительно недавно в сводках о заболеваемости детей не было никакой тревожной информации. Но буквально за несколько мартовских дней ситуация резко ухудшилась. В настоящее время в столице Коми, по результатам лабораторного мониторинга, циркулируют вирусы гриппа: А (H1N1) 2009 — так называемый «свиной грипп» (выявлено 17 больных) и B (выявлено 11 больных). Учебный процесс приостановлен, отменены культурные мероприятия, организованные выездные группы тоже запрещены.

«Больная» Россия

Грипп атаковал 24 региона страны, где школы и детские сады также массово закрываются на карантин. Вирус «свиного гриппа» свирепствует в Саратовской, Иркутской, Тульской областях, а также в Карелии и в Санкт-Петербурге.

На этой неделе в Тульской области от гриппа умер школьник. По сообщению регионального ведомства Роспотребнадзора, мальчик не был привит против гриппа (его родители отказались от прививки). Кроме того, он находился в группе риска, так как страдал хроническими заболеваниями.

Как отличить грипп от ОРВИ

При гриппе высокая температура не спадает на протяжении нескольких дней. Есть и другие признаки — кашель, затруднение дыхания. Могут наблюдаться также пищевое расстройство, слабость, ломота в теле, светобоязнь. Заниматься самолечением и переносить болезнь на ногах медики не советуют — надо немедленно обратиться к врачу.

Чтобы уберечься от гриппа, одевайтесь по погоде, принимайте витамины, избегайте мест скопления людей и соблюдайте правила личной гигиены. Если больной живет рядом с вами, почаще проветривайте помещение и проводите влажную уборку.

Екатерина МАКАРОВА.