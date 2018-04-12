Почему «взбунтовались» мойщицы, работающие с трупным материалом?

История с оптимизацией в ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» началась в 2015 году с сокращения младшего медицинского персонала: санитарок судебно-химического отдела перевели на ставку уборщиц производственных помещений, добавив полставки за совместительство обязанностей мойщицы лабораторной посуды.

При этом руководство бюро обещало, что зарплата у них сокращаться не будет. Ведь работают женщины во вредных условиях и функции у них фактически не меняются. Но сейчас, спустя два года, сотрудницы бюро убеждены, что их обманули: функции не изменились, но получать они стали вдвое меньше. Чтобы сохранить рабочее место, им пришлось дать согласие на перевод на другую работу. Оказалось, что вместе с изменением должности изменились и условия оплаты.

Нужно отметить, что лаборатория «Бюро СМЭ» — это по сути вредное производство, где проводятся исследования трупного материала, что связано с наличием ядов, этанола, кислот, нитратов, толуола и прочих химикатов. Уборщицы обрабатывают столы и посуду после биологического (трупного) материала, имеют дело с человеческими органами, с кровью, мочой… Запахи здесь порой такие, что с непривычки можно потерять сознание.

Под колпаком

В итоге проведенной оптимизации у бывших санитарок снизили надбавку за вредность, сняли ежемесячную доплату в 2500 рублей, увеличили продолжительность рабочего дня и отменили дополнительный отпуск в 12 дней. И вот уже второй год обиженные сотрудницы пытаются восстановить справедливость, обращаясь в различные инстанции, однако все жалобы «спускаются» на уровень Минздрава республики, а потом попадают к руководству «Бюро СМЭ».

Начальству это, видимо, надоело, и у новоиспеченных уборщиц начались проблемы. К примеру, одна из мойщиц не надела защитный колпак-шапочку, за что получила замечание, хотя остальные работники, находившиеся в лаборатории, тоже были без головных уборов. В другой раз мойщица отпросилась на прием к врачу на час раньше окончания смены. В итоге «прогульщицу» наказали.

Не выдержав придирок, одна из санитарок, проработавшая в бюро два десятка лет, уволилась. Остальные боятся, что такая же участь ждет и их, если еще раньше они не окажутся на улице как злостные нарушители дисциплины.

Путин, помоги!

Когда стало известно о повышении МРОТ, работницы бюро ожидали прибавки к зарплате, однако этого не произошло. За прошедший январь им не выплатили «стажевые», а также намекнули, что не будут начислены и стимулирующие доплаты. И тогда доведенные до отчаяния женщины написали письмо президенту страны. В нем есть вопрос-рассуждение: «Мы все — врачи, медсестры, лаборанты, уборщицы и мойщицы — работаем в одинаковых условиях, дышим теми же испарениями, находимся в помещении, где стоят холодильники с трупным материалом. Как можно снижать нам доплаты и отнимать отпуск, если из всего коллектива именно наша работа самая грязная и опасная?»

По мнению авторов письма, это происходит потому, что начальник бюро Эдуард Наумов и его заместитель Елена Наумова, являющиеся супругами, не только не хотят разобраться в проблеме, но и стараются найти повод для увольнения строптивых, чтобы набрать послушных, готовых работать за мизерную оплату. Поэтому меняют штатное расписание, следят за дисциплиной, недавно устроили чуть не подпольный четырехдневный хронометраж работы уборщиц и мойщиц.

Завершается письмо так: «Мы теперь надеемся только на вас. Все обращения в местные инстанции оказываются в «Бюро СМЭ». Нам очень бы хотелось, чтобы Москва проверила действия местных чиновников».

Семейный подряд

В редакции «Трибуны» бывшие санитарки рассказали, что недавно были на приеме в правоохранительных органах, где задали вопрос о «семейном тандеме» Наумовых: соответствует ли закону то, что жена является заместителем начальника? Они также очень бы хотели узнать: законно ли то, что начальник подрабатывает в отделении жены на несколько ставок, а оба они в рабочее время читают лекции в учебных медицинских заведениях?

Корреспондент «Трибуны» дозвонился до Э. Наумова и попросил ответить на вопросы и прокомментировать поступившие в редакцию документы. Эдуард Сергеевич в резкой форме отказался от встречи. Вероятно, ответ на поставленные вопросы мы получим теперь уже из компетентных органов.

Анатолий ПОЛЬКИН.