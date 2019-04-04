Почему взносы жителей Коми за капремонт лежат на банковском депозите?

С 1 января 2019 г. размер взноса на капитальный ремонт в Коми взлетел аж в три раза и теперь составляет от 7,38 до 9,15 руб. (в зависимости от района) за 1 кв.м.



Региональные чиновники объясняют этот скачок тем, что раньше в Коми был установлен заниженный размер взносов. Из-за нехватки денег, которые аккумулирует Фонд капремонта, за три года с момента его создания было отремонтировано менее двух сотен домов.

То есть до сих пор программа капитального ремонта тормозилась якобы из-за отсутствия средств в Фонде. Но так ли это на самом деле?

Руководитель ухтинской ячейки КПРФ Валерий Харченко изучил отчетность некоммерческой организации «Региональный фонд капремонта МКД» и обнаружил несколько «странностей». Главная из них — это неизрасходованные деньги, оставшиеся на счетах по итогам 2016 и 2017 годов (тогда Фонд не справлялся с программой и собранные с населения деньги не были полностью истрачены).

В. Харченко обратил внимание на «лишние» деньги — проценты с находящихся на депозите тех самых неиспользованных средств в сумме 46,5 млн рублей. Ухтинец предположил, что это — проценты на банковские депозиты от взносов населения: по отчетам получалось, что в 2016 году не был израсходован 491 миллион рублей. Вот на этот остаток и были начислены проценты.

Харченко сделал вывод, что уже два года подряд почти полмиллиарда рублей (а это взносы населения) вместо того, чтобы пойти на капремонт жилфонда, лежат мертвым грузом на счетах и повышают состояние Фонда! А теперь, когда размер взносов увеличился втрое, возрастут и проценты (по итогам 2019 года — до 150 миллионов рублей)?

«Котловой счет»

Валерий Харченко как представитель руководства регионального отделения парии КПРФ обратился в Фонд капремонта МКД и Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК с просьбой «расшифровать» цифры, указанные в отчетности. А еще спросил: соответствует ли законодательству факт хранения средств на депозитах, «то есть использование фондом целевых средств нецелевым образом»?

И.о. гендиректора Фонда А. Шашков ответил, что Фонд вправе размещать свободные средства в российских кредитных организациях. Завершалось письмо известием о том, что «за период с 2014 года по февраль 2019 года сумма процентов, полученных от размещения свободных средств, не была израсходована и в полном размере находится на котловом счете Регионального оператора». Что же касается конкретных цифр, то господин Шашков сослался на коммерческую тайну.

А в ответе Министерства ЖКХ сказано, что в ходе проверок, проводимых целым рядом ведомств в 2016-2018 годах «нарушений порядка расходования средств Фонда капремонта Региональным оператором не выявлено».

Упор в ответе делался на то, что с повышением взноса будут увеличены объемы ремонта домов, а также в три раза увеличится замена лифтов по сравнению с 2018 годом.

Под завесой «тайны»

А Валерий Харченко сделал свои выводы. По его мнению, это очень странно, что некоммерческая организация Фонд капремонта МКД прикрывается «коммерческой тайной». И второй вывод: организация заявляет о некоторых временно свободных средствах, которые она вправе размещать в банке, причем за их использование перед гражданами, которые платят взносы, не отчитывается. Сумма эта — почти 500 млн рублей, что составляет почти годовой объем капремонта.

В связи с этим возникает резонный вопрос: а надо ли было повышать взносы для населения?

Александр ИГНАТОВ,

экономист, г. Ухта.