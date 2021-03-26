Уроженец усть-куломского села Помоздино Владимир Старовский не только чудом избежал сталинских репрессий, но и сделал фантастическую карьеру в Москве.

В 1940 году Сталин назначил Старовского «главным статистиком страны». Роль статистики, учета и контроля в жизни тоталитарного государства трудно переоценить. Поэтому и должность, которую занял Владимир Никонович, считалась одной из ключевых. Но и крайне опасной…

Паренек из Помоздино

Владимир Старовский родился в семье сельских учителей и с детских лет обнаружил невероятные способности к математике. В суровом 1919 году, будучи 14-летним подростком, чтобы как-то прокормиться и помочь родителям, Володя поступил на работу в Усть-Сысольское уездное статистическое бюро. Таким образом он не сам выбрал профессию, а, скорее, она – его.

Начав карьеру в столь раннем возрасте, Владимир уверенно шел наверх. Грамотных статистиков не хватало, и уже через год Старовский принял активное участие в первой советской переписи населения на территории Усть-Сысольского уезда. При этом молодой человек лично инструктировал переписчиков, которые были намного старше его.

В 1922 году он стал делегатом III Всероссийского статистического съезда, а еще через год поступил в Московский университет на факультет права. Учебу совмещал с работой на должности статистика в Центральном статистическом управлении (впоследствии ЦУНХУ). Получив диплом, он продолжил службу в этом учреждении, на этот раз совмещая ее с наукой.

Старовский написал целый ряд научных работ и успешно преподавал теорию статистики в разных вузах. В 1937 году он трудился в отделе учебных заведений ЦУНХУ, который сотрудники статистического ведомства пренебрежительно называли «отделом на задворках». Но именно эти «задворки» и спасли ему жизнь. Более того, он неожиданно для себя совершил прыжок на самую вершину карьеры.

Какие же карточки без учета?

Первая Всесоюзная перепись населения состоялась в 1926 году. Она показала, что численность населения СССР составила 147 млн человек, процент грамотных среди жителей в возрасте 9-49 лет – 56,6. Около 1 млн человек были безработными. Этот результат вполне удовлетворял большевистскую верхушку: грамотность населения растет, численность населения тоже, а безработица невелика.

Однако к началу 1930-х

годов эти данные устарели. Стихию НЭПа сменило плановое хозяйство, в городах ввели продовольственные карточки, и уже для этого стало необходимым знать численность и состав населения. Постановлением СНК СССР от 22 апреля 1932 года новую Всесоюзную перепись было решено провести в декабре 1933 года. Но ее сроки несколько раз откладывались и в конце концов были перенесены на январь 1937 года.

«Расстрелянная перепись»

Предполагалось, что новая перепись продемонстрирует успехи социалистического строительства и закономерный рост населения при социализме. Выступая 1 декабря 1935 года на совещании передовых комбайнеров, Сталин заявил: «У нас теперь все говорят, что материальное положение трудящихся значительно улучшилось, что жить стало лучше, веселее. Это, конечно, верно. Но это ведет к тому, что население стало размножаться гораздо быстрее, чем в старое время. Это, конечно, хорошо, и мы это приветствуем. (Веселое оживление в зале). Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается около трех миллионов душ. Это значит, что каждый год мы получаем приращение на целую Финляндию. (Общий смех)».

В работе над проектом переписи Сталин принял личное участие. Он, в частности, включил в него вопрос о религии, намереваясь продемонстрировать успехи в области искоренения религиозного сознания.

Предполагалось, что к моменту переписи 1937 года в Советском Союзе будет проживать более 170 миллионов. Но предварительный результат оказался совсем иным – 162 млн человек. Страшный голод 1932-33 годов, все набирающие темп массовые репрессии, раскулачивание, бегство голодных крестьян из деревни вызвали демографическую катастрофу.

Мало того, 44% населения старше 15 лет твердо заявили, что они христиане, 13% признали свою принадлежность к другим религиям, главным образом, к исламу.

Такого Сталин стерпеть не мог. Совет народных комиссаров СССР принял постановление, признавшее организацию переписи населения неудовлетворительной, а сами материалы переписи дефектными. В течение 1937-38 гг. были репрессированы и большей частью расстреляны большинство ответственных работников, которые проводили перепись.

Таким образом советская статистика была практически обезглавлена.

Опасная дерзость

После того, как разгром советской статистики был окончен, власти страны задумались: кто же будет проводить повторную перепись, назначенную на 1939 год? Пришлось подбирать всех уцелевших и выживших. Среди них оказался и Старовский.

Обсуждению переписи было посвящено заседание СНК СССР с участием Сталина. При рассмотрении проекта переписной анкеты между вождем и Старовским состоялся весьма любопытный диалог. Когда речь зашла о религии, Владимир Никонович неожиданно предложил вообще исключить этот вопрос из переписного листа. Сталин насторожился и потребовал объяснений.

– Я думаю, этот вопрос не очень нужен правительству, а его обработка потребует больших денежных затрат, – пояснил Старовский. – К тому же на вопрос о религиозной принадлежности очень часто дают путаные, неясные ответы, их обобщение поэтому затруднительно, а результаты разработки далеко не точны. Наконец, сбор данных по этому вопросу может привести к нежелательным политическим последствиям.

Такое предложение выглядело опасной дерзостью, учитывая, что в опросник 1937 года вождь лично вставил вопрос о религии. Позднее он пожалел об этом, ведь полученный результат не мог его удовлетворить. Однако никто не решался предложить исключить вопрос из анкеты. Не мог предложить такое и сам вождь – это означало, что он признает свое поражение в антирелигиозной войне.

И тут (очень кстати) нашелся некий смельчак, который настойчиво рекомендовал снять «неудобный вопрос».

Было похоже, что Сталин колеблется. И тут Старовского осенило – он нашел еще один аргумент, причем весьма неожиданный:

– Дело в том, что в Библии, в книге одного из пророков, есть такое прорицание о грядущем конце света: «Како веруеши?» Найдутся фанатики, которые начнут пропагандировать, что перепись – это предвестник конца мира. Зачем нам идти на такое осложнение?

Бывшего семинариста Иосифа Джугашвили этот аргумент изрядно озадачил:

– А откуда вы это знаете? Вы что – читали Библию?

– Да, читал.

И тогда Сталин устроил Владимиру Никоновичу блиц-экзамен на знание Библии, задав несколько вопросов. Старовский, получивший классическое гимназическое образование, сумел на них ответить.

Иосиф Виссарионович остался доволен, и пункт о религии убрали из анкеты.

По приказу вождя

После расправы над статистиками ЦУНХУ возглавил экономист Иван Саутин. Это был человек, который слабо разбирался в делах статистики. Поэтому основную работу по руководству проведения переписи 1939 года Старовскому пришлось взять на себя. Согласно предварительным результатам, население великой страны составило искомые 170 467 186 человек. Сталин и Молотов такими итогами остались довольны. А Старовский за проведение переписи получил свою первую награду – орден Ленина.

Вскоре Сталин понял, что Саутин «не тянет» на этой должности: на вопросы отвечал очень путано, чем шибко раздражал «хозяина». И тот предложил председателю Госплана Николаю Вознесенскому найти замену. Но прошло еще несколько месяцев, а Саутин оставался начальником ЦУНХУ. И тогда на одном из заседаний Сталин сделал по этому поводу резкое замечание. Вознесенский ответил:

– Понимаете, Иосиф Виссарионович, для такого дела очень трудно найти подходящую кандидатуру. Нельзя же на эту должность поставить просто хорошего коммуниста-организатора. Это же очень сложное и тонкое дело. Там нужен серьезный специалист-статистик. Мы, конечно, ищем такого, но пока не нашли.

Сталин усмехнулся, прищурился и произнес:

– А вы помните того молодого ученого, который нам цитировал Библию? Как вы считаете, он подойдет?

Это был по сути приказ – никто не посмел ослушаться вождя. И уже через неделю, в октябре 1940 года, постановлением СНК СССР Владимир Старовский был назначен начальником ЦУНХУ, а в марте 1941 года – без освобождения от этой должности – еще и заместителем председателя Госплана СССР.

До Старовского в статистическом ведомстве сменилось восемь руководителей, пятеро из которых были расстреляны. После Старовского начальники советской статистики будут меняться в среднем каждые три-четыре года. Владимир Никонович продержался на этом посту 35 лет – абсолютный рекорд!

Игорь БОБРАКОВ.

Фото из открытых источников в интернете.