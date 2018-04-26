Под аперитив и закуску зрители смогут пообщаться со звездами

Очередной фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» пройдет с 12 по 29 мая. Ценители искусства увидят три оперы и два балета. В постановках участвуют и наши артисты, и заезжие звезды.

Любовь и фантастика

Фестиваль стартует с балета Л. Минкуса «Баядерка». В его основе лежит романтичная восточная легенда о несчастной любви баядерки (храмовой танцовщицы) и храброго воина. Прекрасную Никию сыграет лауреат международных конкурсов, солистка Башкирского театра оперы и балета Лилия Зайнигабдинова. В образе храброго Солора предстанет Рустам Исхаков.

В программе также балет на музыку Михаила Герцмана «Подари мне детство». Эта постановка основана на повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В роли принца — солистка балета Елена Быкова.

Оперное искусство на фестивале будет представлено тремя операми: «Риголетто» Дж. Верди, «Евгений Онегин» П. Чайковского и «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха.

Пока руководство театра не раскрывает имя артиста, который сыграет самого Гофмана, но известно, что исполнитель главной роли будет приглашен со стороны. Спектакль состоится

23 мая.

Концерт на крыльце

В рамках фестиваля 19 мая меломанов ждет еще один сюрприз — концерт-аперитив. Гости вечера смогут услышать арии и дуэты из оперетт и мюзиклов. В исполнении наших солистов прозвучат композиции итальянских, испанских, французских композиторов.

Концерт-аперитив предполагает органичное сочетание серьезной оперной музыки и непринужденного, приятного времяпрепровождения. Подобные концерты достаточно распространены в Европе, правда, там они чаще проходят на открытом воздухе летом. У нас концерт пройдет в фойе театра на втором этаже.

По словам директора театра Дмитрия Степанова, это будет непосредственный живой контакт с возможностью вблизи увидеть солистов театра, что исключается во время оперных спектаклей. Зрители сядут за столики, на которых будут легкие закуски. Также зрителям представится возможность поговорить с артистами и даже выпить на брудершафт.

Еще один сюрприз: 24 мая впервые пройдет уличный концерт. Сцена развернется прямо на крыльце театра оперы и балета. Под открытым небом в исполнении симфонического оркестра прозвучат известные музыкальные композиции. Солисты исполнят легендарные арии, песни советской и зарубежной эстрады.

— Надеемся, погода нам не помешает, дождя не будет. Ведь над всей театральной площадью установить зонтик мы не можем, — сказал Дмитрий Степанов.

Завершится фестиваль 29 мая гала-концертом.

Екатерина МАКАРОВА.