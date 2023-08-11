Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении жилищных прав граждан в Республике Коми.

По сообщению информационного центра СК России от 28 июля, житель Коми оставил комментарий в аккаунте приемной председателя СК России в социальных сетях, сообщив о фиктивном признании аварийными более 500 домов в регионе «в целях хищения бюджетных средств при реализации программы расселения ветхого жилья. Проживающие там граждане полагают, что указанные дома подлежат капитальному ремонту, переселяться в другие жилые помещения не готовы, так как не смогут продать имеющееся жилье по рыночной стоимости и приобрести равнозначные квартиры».

Сэкономили на свою голову

Об этой скандальной истории «Трибуна» сообщала еще в феврале 2022 года. Напомним, что годом ранее столичная администрация заключила муниципальный контракт с ООО «НЕСКО» из Магнитогорска для обследования технического состояния строительных и конструктивных элементов в 524 домах.

Дело во всех смыслах нужное и полезное, но фирма из Челябинской области пошла на очевидную авантюру – наняла по срочному договору на пять месяцев местного «специалиста», работавшего на тот момент инженером на одном из предприятий Сыктывкара.

На эту самую авантюру «НЕСКО» подтолкнули условия муниципального контракта. Как известно, они обычно заключаются на конкурсной основе с теми организациями, которые предложат самую низкую цену за свои услуги. Вот и пришлось «НЕСКО» экономить на всем, даже на проездных документах, чтобы хоть что-то заработать на сыктывкарском контракте. Но в итоге мнимая «экономия» вышла всем боком. Да еще и появились подозрения в коррупции.

Магнитогорская халтура

Когда выяснилось, что там насочинял «специалист», жильцы домов в Красном Затоне написали заявление в полицию с просьбой разобраться, чем в Сыктывкаре занимаются чиновники, подписывающие документы о признании аварийными и подлежащими сносу вполне добротных домов.

Стало известно, что нанятый магнитогорцами работник ограничился при обследовании домов лишь фотофиксацией и визуальным осмотром. Все делалось на глазок, никаких замеров для определения технического состояния домов попросту не проводилось, поскольку не было соответствующих инструментов и приборов.

Вот эту самую халтуру от «НЕСКО» подписала межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания. Более того, комиссия не провела ни одного заседания, ее членам просто приносили документы стопками на подпись. Ни у кого из вроде как ответственных работников не возникло даже желания воочию убедиться в наличии якобы выявленных серьезных дефектов в домах, указанных «НЕСКО» в официальных заключениях.

Скверный анекдот

На основании результатов проверок прокуратуры Коми в отношении экспертов ООО «НЕСКО» еще в декабре 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Столичные чиновники тогда отделались легким испугом, но теперь после личного вмешательства Александра Бастрыкина все может кардинальным образом измениться. Ведь кто-то должен нести ответственность за очевидный бардак в Сыктывкаре или нет?

И сегодня сложилась в чем-то даже анекдотичная ситуация – столичная администрация теперь просто разом не может отменить ранее принятое решение о признании домов аварийными и подлежащими сносу. Видимо, по этой причине и появилось обращение в адрес руководителя Следственного комитета России. Требуются новые экспертизы и новое финансирование.

Сергей ПАВЛОВ.