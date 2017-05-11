Под окнами Минсельхоза появится железная корова

Возле здания регионального Министерства сельского хозяйства «поселится» кованая буренка «Коми м\с».

Корову в натуральную величину изготовили сыктывкарские кузнецы. Металлические бока буренки украшены коваными цветами, памятник олицетворяет изобилие и процветание. По задумке авторов проекта, каждый, кто потрет коровье вымя, сможет зарядиться энергией благополучия и достатка, сообщает БНК.

Памятник «Коми м\с» разместится на пересечении улиц Бабушкина и Интернациональной возле здания министерства. В композицию войдет пень от срубленного в прошлом году тополя, который, по мнению авторов арт-объекта, портит вид площадки перед входом в здание.

Памятник «Коми корове» появится к середине мая. По этому поводу на сайте БНК появилось много остроумных комментариев. Одни предлагают, например, назвать объект «Коми му». Другие отмечают, что, поскольку поголовье скота в Коми быстро сокращается, корове действительно уже пора ставить памятник.