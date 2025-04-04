Депутат Госдумы России от Республики Коми Олег Михайлов обратился в Генеральную прокуратуру России по факту воспрепятствования его профессиональной деятельности, что является грубым нарушением федерального законодательства.

Речь идет об очередной попытке сорвать встречи депутата с избирателями. На этот раз – в Усть-Вымском районе. Олег Михайлов заранее уведомил районную администрацию о своих планах, но в населенных пунктах не нашлось мест для организации встреч с местными жителями. Так, в местечке Лесобаза (рядом с поселком Жешарт) зал Дома культуры в назначенный час был занят неким «плановым мероприятием». А в поселке Казлук на запертых дверях ДК висело довольно странное объявление: «Филиал ДК «Казлук» не работает в связи с выездом на мастер-класс в ДК «Жешарт».

Тем не менее, встречи никто отменять не собирался, они были проведены прямо на улице, что для депутата федерального парламента уже давно стало нормой.

Причем сами работники социальной сферы говорят (конечно, не под запись), что их «заставляют не пускать Михайлова».

Нынешний март оказался относительно теплым, поэтому в Усть-Вымском районе демарш местных чиновников никто особо и не заметил. А вот в марте 2023-го произошел вопиющий случай: в селе Усть-Уса депутат Михайлов был вынужден общаться с сельчанами на улице при 30-градусном морозе. Та же ситуация, как под копирку, повторилась и в населенных пунктах Корткеросского района.

Но помимо обычного «не пущать!» появилось и нечто новенькое. Участники встречи депутата в селе Важгорт Удорского района (она проходила в местном краеведческом музее) не без удивления обнаружили, что в вестибюле их «охраняли» сотрудники полиции с автоматами. И не лень было переться сотрудникам правопорядка в полной боевой готовности в отдаленное небольшое село (расположено в 160 километрах от Кослана), где проживает пара сотен человек, в основном преклонного возраста?

Напомним, что Олег Михайлов стал депутатом Госдумы осенью 2021 года, победив на выборах своего основного конкурента Ольгу Савостьянову от «Единой России». Партия власти и Желтый дом во главе с Владимиром Уйбой были вынуждены признать поражение, но с самого начала стали препятствовать депутатской деятельности О. Михайлова. Теперь в республике новый губернатор – Ростислав Гольдштейн. Тем не менее, районное начальство, видимо, по инерции выполняет старые команды и продолжает относиться к депутату как к «персоне нон грата».

Сергей МОРОХИН.