Под Троицко-Печорском в очередной раз загорелась опасная токсичная свалка

25 мая вновь заполыхала несанкционированная свалка, расположенная в девяти километрах от Троицко-Печорска. За несколько часов пожар при помощи спецтехники удалось ликвидировать, но вопросы остались.



По словам очевидцев, мусор горел на площади более тысячи квадратных метров. А это означает, что токсичные компоненты сгоревших бытовых отходов (пластиковые бутылки, полиэтиленовая пленка, алюминиевые банки и т.д.) рано или поздно вместе с осадками окажутся в протекающей рядом речке Динь-Ёль, которая впадает в Мылву, а та – в полноводную Печору. Надо ли напоминать, что местная вода используется в быту, а речная рыба является частью повседневного рациона сельских жителей?

ЧП под Троицко-Печорском нельзя назвать случайным. Потому что вывозимые на местную свалку твердые бытовые отходы перемешаны здесь с отходами лесопиления. Это «гремучая смесь», которая может вспыхнуть в любой момент. Что и происходит.

По словам председателя Совета депутатов Троицко-Печорска Сергея Кондрашова, в апреле к ним приезжала целая делегация из Сыктывкара и Ухты во главе с заместителем министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Анной Тюрниной, проверяли ход работ по обращению с твердыми коммунальными отходами. Представители «Ухтажилфонда» показали «красивое кино», как мусор вывозится с несанкционированной свалки (дипломатично называемой «местом временного хранения») под Троицко-Печорском в Ухту. Но это была разовая показушная акция. Ничего кардинально не поменялось, если не считать взятых с потолка тарифов для населения за вывоз мусора, отходы по-прежнему сбрасываются в пожароопасный карьер.

Сергей ПАВЛОВ.