В Сыктывкаре 235 много-квартирных домов имеют пугающий официальный статус – «угроза обрушения». То есть ждать беды можно в любой момент. Но именно – «ждать», поскольку муниципальные власти расписались в своем бессилии. Оказать какую-либо реальную помощь горожанам они не в состоянии: нет дополнительных источников финансирования.

Предчувствие финансового краха

Это было подтверждено в минувший вторник на городской сессии Совета депутатов. Только для расселения жильцов из 235 многоквартирных домов требуется порядка 8 млрд 332 млн рублей.

Сумма огромная, особенно на фоне доходной части бюджета на 2024 год – 12,9 млрд рублей, расходная часть – 13,5 млрд рублей. Что самое печальное, в ближайшие два года ситуация с деньгами будет еще хуже: общий объем доходов на 2025 год запланирован в размере 12 млрд 457 млн рублей; на 2026 год – 12 млрд 336 млн рублей. На фоне галопирующей инфляции картина будущего выглядит и вовсе безрадостно.

Администрация Сыктывкара готовится взять (под 21,8-22,6 процента годовых) кредиты на сумму 1 млрд 570 млн рублей, чтобы «подлатать» бюджет, который по причине бедности впору уже называть «тришкин кафтан». Напомним, что к сентябрю этого года муниципальный долг уже составлял 1 млрд 300 млн рублей. Только на обслуживание долговых обязательств перед банками городская казна вынуждена ежегодно выделять сотни миллионов рублей!

Главное – списки есть!

Кстати, дома, находящиеся под угрозой обрушения, отдельной строкой были прописаны совсем недавно. В мае этого года, после обвала стены в общежитии в Печоре (очень повезло, что обошлось без человеческих жертв), глава Коми Владимир Уйба потребовал от муниципалов в срочном порядке предоставить ему списки всех домов, имеющих признаки обрушения. Списки оперативно были составлены, а дальше – тишина! Тот же Сыктывкар получил ноль рублей ноль копеек под ликвидацию «угроз обрушения». Так что, если что-то подобное случится (а оно обязательно случится – по естественным причинам), то Владимир Уйба должен будет нести солидарную ответственность. А как иначе, если он, как говорится, сам напросился? Губернатор затеял этот самый подсчет «угроз», прекрасно зная, что денег нет и не предвидится.

А еще нужно 14 млрд 256 млн рублей на исполнение 648 судебных решений (о переселении из аварийного жилья, предоставлении квартир детям-сиротам и так далее). Тут не стоит сразу во всем винить нынешнего мэра Владимира Голдина. Долги по судебным решениям копятся еще со времен, когда на хозяйстве находился экс-глава администрации столицы Роман Зенищев, то есть с «нулевых» годов. За прошедшее время Роман Валерьевич успел уже отсидеть немалый срок за махинации, опять пойти в бизнес, а долги все растут и растут. Теперь речь идет уже о сумме, превышающей годовой бюджет столицы.

Регион-«двоечник»

В Сыктывкаре на данный момент официально признаны аварийными 618 домов (неофициально – на две сотни домов больше). Из них 80 процентов – это деревянные двухэтажные дома 1930-1960-х годов постройки.

К месту будет вспомнить приезд в 1975 году в Коми АССР председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина (16 лет был на этом посту). Влиятельный советский чиновник посетил Воркуту, Усинск, Печору и Сыктывкар. В столице Коми его удивило большое количество «деревяшек», которые он потребовал снести: негоже столице иметь такой убогий вид.

Спустя 41 год, в марте 2016-го, столицу Коми с инспекционной поездкой посетил Сергей Степашин, экс-глава российского правительства, а на тот момент – руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ. Увидев деревянные развалюхи в центре Сыктывкара, г-н Степашин ужаснулся. По его словам, в плане выполнения программы по переселению жильцов из ветхого и аварийного жилья Коми – в числе регионов-«двоечников».

Прошло еще 8 лет, а воз и ныне там. И по-прежнему все упирается в финансирование.

Статус есть, денег нет

По словам депутата Совета Ксении Соколовой (фракция КПРФ), власти города выполнили свои обязательства по переселению жильцов из домов, признанных аварийными до 2017 года. Сейчас готовится новая республиканская программа по переселению, но ее параметры пока что окончательно не определены, поскольку Воркута, Сыктывдинский, Троицко-Печорский и Корткеросский районы еще не выполнили предыдущую программу по переселению.

Так же Ксения Соколова напомнила, что несколько лет назад был принят закон о статусе столицы, но с тех пор ничего не поменялось: львиная доля налогов, собираемых в Сыктывкаре, по-прежнему уходит в региональный и федеральный бюджеты. И как при таком подходе решать местные проблемы? Они также копятся десятилетиями, как и судебные задолженности.

Теперь другие заботы?

Любопытно, что на сентябрьской сессии депутаты и чиновники вообще не «вспомнили» самую скандальную историю минувшего лета, касающуюся возможной передачи Сыктывкарского водоканала из муниципальной собственности в республиканскую.

Напомним, что республиканские власти планируют завершить этот процесс к 31 октября (есть на этот счет даже специальная «дорожная карта»), но, похоже, сроки сильно сдвигаются. Да и вообще, вся эта затея с объединением водоканалов Сыктывкара, Воркуты и Инты в одно предприятие АО «Комиводоканал» все больше смахивает на какую-то авантюру с плохо просчитываемыми последствиями.

Сергей МОРОХИН.