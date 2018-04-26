Под угрозой срыва оказались сроки сдачи школы в «Орбите»

В минувший вторник депутаты столичного горсовета и Государственного Совета Коми побывали с «инспекцией» на строительстве школы на 1200 мест в столичном микрорайоне «Орбита». Запланированный срок сдачи объекта – 25 июля, но, судя по тому, как идут работы, это событие вряд ли произойдет в обозначенные сроки.



Напомним, что в сентябре работы вело ООО «Краснодар», с которым прошлой осенью из-за многочисленных претензий со стороны «Службы единого заказчика Республики Коми» пришлось расторгнуть договор. С декабря 2017 года стройкой занимается ООО «Белстройцентр-Калуга» из Белоруссии — об этом напоминает флаг дружественного государства при въезде на объект.

Подрядчики из белорусской фирмы взяли на себя обязательство сдать объект к 25 июля 2018 года. Но на сегодняшний день отставание от графика по ряду позиций варьируется от 15 до 75 дней. И на то есть веские причины.

Компания «Белстройцентр-Калуга» согласилась выполнить все необходимые для ввода школы в строй работы за 383 миллиона рублей. Пока ей выделено порядка 125 миллионов рублей. Но сейчас уже понятно, что прописанных в контракте денег не хватит, поскольку фирма из Краснодарского края оставила после себя многочисленные недоделки, а кое-что приходится основательно переделывать.

Строителям сегодня приходится зачастую «импровизировать», чтобы состыковать разные по назначению инженерные коммуникации. Странное впечатление производят и некоторые помещения, в которых будут проходить учебные занятия. В них установлены… колонны внушительных размеров. Как на такое «творчество» посмотрят члены государственной приемной комиссии, еще неизвестно.

Ситуация усугубляется еще и тем, что после завершения строительства признать школьные постройки годными к эксплуатации должны многочисленные контролирующие организации: Госпожнадзор, Роспотребнадзор… А еще должен быть сформирован педагогический коллектив, набран технический персонал. Наконец, произведен набор учащихся. Для всего этого нужно время.

Поэтому появление в сентябре первых учеников в новой школе представляется чем-то из области фантастики, даже несмотря на заверения представителя Службы заказчика Андрея Некрасова, что в ближайшее время планируется вести строительные работы в две смены.

После майских праздников депутаты вновь намерены посетить проблемный объект.

Сергей ПАВЛОВ.