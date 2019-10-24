Возле Ухты найден древнейший предок всех наземных позвоночных.
Останкам животного, получившего название Parmastega aelidae, 372 миллиона лет. Это древнейший тетрапод, внешний вид которого может быть теперь воссоздан. Как пишет международная пресса, это сенсация в научном мире. А обнаружила уникальные окаменелости международная группа ученых во главе с инициатором исследования из Института геологии ФИЦ КНЦ УрО РАН Павлом Безносовым.
Речь идет об одном из представителей ранних тетраподов – группе животных, обеспечивших выход позвоночных на сушу и явившихся таким образом предками не только для таких крупных таксонов, как амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие, но и даже для человека. О своем открытии П. Безносов расскажет СМИ 25 октября в Институте геологии.
Под Ухтой нашли крокодила. Останкам животного 372 миллиона лет
Возле Ухты найден древнейший предок всех наземных позвоночных.