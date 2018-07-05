Под вывеской госкомпании был организован семейный бизнес

Как уже сообщала «Трибуна», Контрольно-счетная палата РК проверила, насколько эффективно расходуются средства из республиканского бюджета. И только за 2017 год выявила более двух сотен нарушений и недостатков на общую сумму свыше миллиарда рублей. Среди прочих организаций в поле зрения ревизоров попало и акционерное общество «Коми ипотечная компания» (АО «КИК»).

Ипотечная компания создавалась под эгидой государства, а именно для того, чтобы работники бюджетной сферы могли приобретать жилье на льготных условиях. На эти цели бюджет Коми в течение нескольких лет выделил компании 640 млн рублей.

И поначалу все шло вроде бы неплохо. Первым участникам республиканской программы по улучшению жилищных условий бюджетников компания помогла приобрести квартиры по ценам, которые действительно были ниже рыночных.

Почувствуйте разницу

Но затем руководство компании решило, что с процесса приобретения жилья можно поиметь и свой «навар». Генеральный директор АО «КИК» Наталья Бочкарева привлекла к поиску квартир своего сына Дмитрия, который был опытным риелтором. В результате была создана система покупки жилья через подставных лиц, которые приобретали у застройщика квартиры по договорам участия в долевом строительстве (со значительной скидкой).

Через некоторое время права требования по этим договорам переуступались в пользу ипотечной компании по цене, значительно превышающей стоимость первоначальных сделок. К примеру, одна из квартир в Сыктывкаре была куплена за 3 млн 100 тысяч рублей, а через три месяца компания купила ее на 600 тысяч дороже.

Надо отметить, что формально все было обставлено по закону: проводился аукцион, соблюдались условия, выдвинутые продавцом. К примеру, требовалась квартира площадью 75 метров в новостройке («первые и последние этажи не предлагать!»), с лоджией. «Продавец» предлагал именно такие параметры, проще говоря, обеспечивалась победа «нужного» участника. Затем производилась сделка. А уже после этого квартиры по «новой» цене реализовывались работникам бюджетной сферы.

В особо крупном размере

Ревизоры обратили внимание на то, что далеко не все квартиры компания приобретала непосредственно у застройщика, а привлекала для этого посредников. Поэтому данные о странной схеме были переданы в прокуратуру.

Итоги прокурорской проверки оказались обескураживающими: в отношении руководителя «Коми ипотечной компании» Натальи Бочкаревой и ее сына Дмитрия было возбуждено четыре уголовных дела. Мать обвиняется в растрате в особо крупном размере, сын – в пособничестве растрате.

Уже в ходе следствия установлено, что риелтор Дмитрий вовлек в работу около десятка своих знакомых, которые подписывали бумаги, особо не задумываясь над тем, что подписывают. Они «помогали» товарищу чуть ли не бескорыстно, получая в результате за подпись 5-10 тысяч рублей. Конечно, и это деньги, но Дмитрий с матерью получали куш куда больше — от 200 до 500 тысяч рублей за сделку. Следствием установлено, что за 2012-2015 годы было заключено 37 таких двойных договоров, что принесло «семейному дуэту» 14 миллионов рублей.

В сухом остатке

Деньги, полученные незаконным путем, Бочкарева и ее сын возвратили. Какое наказание им вынесет суд — мы скоро узнаем. Следствие подходит к концу, и как считает заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции республиканской прокуратуры Александр Бархатов, главным в этом «семейном деле», скорей всего, будет Дмитрий, а мать станет пособником.

Но главное все же не в том, какое наказание получат жулики. После вмешательства прокуратуры Республики Коми в отношении каждого клиента «Коми ипотечной компании» произведен перерасчет. Сумма выплат будет уменьшена на то количество денег, которые присвоил «семейный дуэт» Бочкаревых.

Виктор СЕМЕНОВ.