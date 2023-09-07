Подарил чужой гараж (Криминал от 8 сентября)

Приметив якобы бесхозный гаражный бокс, мужчина решил его присвоить.

По заявлению владельца полицейские нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина. Гараж он вывез с помощью знакомого, которого уверил в том, что это его имущество. Объект пропажи был найден и возвращен законному владельцу.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

За призывы к терроризму

37-летний сыктывкарец проведет два года в колонии за комментарии в соцсети.

Установлено, что фигурант, используя свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте», неоднократно размещал в открытых сообществах комментарии с публичными призывами к посягательствам на жизнь одного из государственных деятелей России. Лингвистическая экспертиза показала, что эти тексты содержат признаки призыва к осуществлению террористической деятельности.

Семейные страсти

Житель Выльгорта поссорился с отцом и выместил свою злость на его автомобиле.

25-летнего парень, находясь в состоянии опьянения, сорвал свою злость и агрессию на припаркованной у подъезда отцовской машине. Деревянным штакетником он стал наносить удары по корпусу автомобиля, в результате чего привел его в непригодное для эксплуатации состояние. Кроме того, позже сынок без разрешения забрал из квартиры и продал ноутбук матери. Свою вину парень признал, дело передано в суд.

В Ухте арестовали две шубы

Чтобы купить обновки, ухтинка сообщила банку ложные сведения о своей зарплате и месте работы.

Будучи неплатежеспособной, женщина оформила в банке кредит на покупку двух шуб, стоимостью 120 и 80 тысяч рублей соответственно. Банк одобрил ей два кредита по 100 тысяч рублей сроком на 36 месяцев каждый, деньги были перечислены. Поскольку условия кредитных договоров девушка не выполнила, банк подал в суд. В пользу финансового учреждения с нее взыскано 200 тысяч рублей и до исполнения приговора сохранен ранее наложенный арест на обе шубы. Кроме того, подсудимой назначено 200 часов обязательных работ.

Мать подала на дочь в суд

Сыктывкарка потребовала компенсацию в 1 миллион рублей.

В суде истец рассказала, что в 2019 году дочь толкнула ее, в результате чего женщина получила несколько переломов. В отношении дочери тогда было возбуждено уголовное дело, которое позже было прекращено в связи с примирением сторон. Спустя четыре года истец вновь обратилась в суд и потребовала, чтобы дочь обязали выплатить ей миллион. Она пояснила, что после травмы дочь никак не помогает ей, общается на повышенных тонах. Перенеся несколько операций, истец до сих пор передвигается на костылях и вынуждена проходить лечение. Рассмотрев материалы дела, суд обязал дочь выплатить матери компенсацию в размере 380 тысяч рублей.