«Подарок» для республики: пассажиры, гоните рублики!

5 августа 2016 года на Стефановскую площадь столицы гордо выкатилась партия новеньких автобусов, украшенных символикой в честь 95-летия Коми.

Как писали тогда восторженные официозные СМИ, «это просторные и белоснежные машины». Что косвенно указывало и на чистоту помыслов организаторов самой сделки. Многомиллионный контракт на приобретение в лизинг сорока газомоторных «НефАЗов» был заключен с Нефтекамским автозаводом, входящим в группу компаний «КамАЗ».

Группа заинтересованных лиц, продвигавших масштабную сделку, находилась тут же, на площади. Это зампред правительства Коми Константин Лазарев. Руководитель Минпромтранса РК Николай Герасимов. Гендиректор компании, являющейся официальным дилером «КамАЗа» в Коми Александр Шульга (кстати, хороший приятель министра Герасимова). Тогдашний мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин. Ну и, конечно, хозяин САТП-1 Александр Рукавишников, в чьи честные руки и передавались автобусы.

Все эти улыбающиеся люди вряд ли бы собрались вместе, если бы их пригласили презентовать не новые автобусы, а новые тарифы на проезд. Но о том, что между этими событиями существует прямая связь, наивные горожане узнают намного позже…



Участники автобусной презентации — чиновники и бизнесмены.

«Ренессанс» на колесах

А тогда, в тот летний день, царила атмосфера праздника, звучали пафосные речи. Недаром же зам. генерального директора по продажам ПАО «КамАЗ» Сергей Афанасьев расхваливал товар на колесах, употребляя такие интимно-технические выражения, как, например, «нетребовательный клиренс». В смысле — нетребовательный к дорожному полотну, состояние которого в Коми, как известно, оставляет желать лучшего.

В общем, удачный лизинг при соответствующем клиренсе — чего же еще желать?

Но была в этой презентации и политическая подкладка.

К тому времени минул уже почти год, как арестовали прежних главарей Коми. А вот другие хорошие новости почему-то запаздывали. С объявленным врио главы РК Сергеем Гапликовым «возрождением республики» как-то не заладилось. (Ренессанс в Коми, как мы видим, не наступил и сегодня).

Чтобы взбодрить электорат накануне губернаторских выборов, нужен был хоть один зримый результат. Вот его и показали — на всю Стефановскую.

Ленты информагентств обошли тогда уникальные, по российским меркам, кадры: губернатор в автобусе! Когда еще такое увидишь? Гапликов действительно туда залез, лично осмотрел салон и авторитетно заявил, что «НефАЗы» — удобные и вместительные, доступны для маломобильных граждан, поэтому работать они будут на самых длинных и востребованных городских маршрутах.

Самые «длинные и востребованные» столичные маршруты — №№ 18 и 54. И если бы губернатор совершил хоть одну поездку из Эжвы в город или обратно, он смог бы убедиться: как раз для длинных маршрутов эти автобусы не годятся.

Даже в стареньких «корейцах», что раньше курсировали по эжвинской трассе, было от 44 до 50 сидячих мест. «НефАЗ» рассчитан на 105 пассажиров, но сидений — только 25. Утверждаю как регулярный пассажир этих рейсов: сидячих мест не хватает даже пожилым людям с ветеранскими книжками. Причем одно дело — постоять на больных артритных ногах 2-3 остановки, и другое — всю эжвинскую трассу (40-50 минут).

Ну а утром и вечером, в «часы пик», в этих «белоснежных» автобусах и вовсе разыгрываются безобразные сцены. Это когда за одно сидячее место готовы вступить в схватку сразу четверо претендентов: пенсионер, беременная, инвалид и ребенок.

Но мы, пассажиры (а зачастую и потерпевшие), — люди маленькие. Все эти лизинги-шмизинги для нас — темный лес. Возможно, чиновники хотели как лучше и действительно преподнесли республике ценный подарок?

Что же, попробуем разобраться.

Раз — и «КамАЗ»!

В начале 2016-го Сергей Гапликов поставил перед Минпромтрансом РК задачу: включиться в федеральную госпрограмму по обновлению пассажирского автотранспорта.

Программа в принципе хорошая, выгодная для регионов. Суть ее в том, что новые автобусы приобретаются муниципалитетами в лизинг, с рассрочкой платежа на 3-5 лет, причем треть расходов берет на себя федеральная казна.

Программа рассчитана на закупку газомоторной техники. Как говорится — привет Газпрому. Но и в этом нет ничего плохого. Мы же свою, отечественную, компанию поддерживаем, а не какую-нибудь там японскую. А главное, «газовые» автобусы экологичнее «бензиновых». И это убойный козырь: против экологии не попрешь.

Вообще-то, поскольку речь в данном случае идет о муниципальном транспорте, инициировать сделку должна была городская администрация, а не региональное министерство. Но, похоже, мэрию никто особо не спрашивал. Просто «Комиавтотрансу» дали задание заключить контракт через государственную лизинговую компанию. Оставалось только найти завод. Причем, как показали дальнейшие события, возможно — заранее известный.

Организацией сделки, которая осуществлялась через государственную лизинговую компанию, занимался «Комиавтотранс» (АО, где 100% — собственность республики).

На сегодняшнем рынке есть три крупных завода, которые производят автобусы на газомоторном топливе. Минский, Ликинский (ЛиАЗ) и Нефтекамский (НефАЗ), входящий в группу КамАЗ.

О том, какие переговоры велись с потенциальными поставщиками, доподлинно неизвестно. Возможно, НефАЗ был выбран именно потому, что этот завод заявил о своей готовности поставить первую партию автобусов уже в августе — аккурат к торжествам по случаю 95-летия Коми.

Что же касается технических параметров, то «ЛиАЗы» и «НефАЗы» — практически «близнецы и братья». Начиная с 12-метровой длины и заканчивая тем самым «неприхотливым клиренсом». А если бы договорились о приобретении «пригородного варианта» «ЛиАЗа» (как раз для «длинной» эжвинской трассы), то это, как минимум, 44 сидячих места. А не 25, как в «НефАЗе».

Из наших кошельков

Дальше — еще интереснее. «Комиавтотранс» немедленно передал новые автобусы в сублизинг. Причем коммерческому предприятию, которое власти Коми всего за несколько месяцев сделали абсолютным монополистом транспортного рынка столицы. Это САТП № 1, хозяином которого является хорошо известный читателям «Трибуны» Александр Рукавишников.

Через 5 лет автобусы станут собственностью САТП № 1, что, конечно, не может не радовать предприимчивого господина Рукавишникова. А пока он будет расплачиваться перед «Комиавтотрансом» за аренду автобусов, а главное — в рассрочку вносить лизинговые платежи. Из каких средств — теперь уже понятно: из карманов пассажиров. Ибо в цене нового 24-рублевого тарифа совершенно открыто заложена эта цифра — 1 руб. 52 копейки (с каждой поездки) за сомнительный контракт — автобусы, приобретенные для коммерческой фирмы, интересы которой, вероятно, прямо или косвенно лоббирует Желтый дом.



Анна Дю: «Надо идти в ногу со временем…»

«Концерт» по заявке

Как считает председатель рескома профсоюза автодорожников Ивана Урсу, решение регионального Тарифного комитета, удовлетворившего «заявку» САТП № 1 о повышении стоимости проезда на 20 процентов, противоречит законодательству:

— Такое впечатление, что чиновники пляшут под дудку Рукавишникова, безропотно соглашаясь с тем «обоснованием тарифов», которое предоставило САТП № 1. Чтобы занизить предполагаемые доходы предприятия, используется так называемый средний «коэффициент наполняемости» — 0,3. То есть автобусы якобы ходят по городу почти пустыми. При этом реальный пассажиропоток в городе не изучался. Более того, тарифным ведомством допущено грубое нарушение. По закону, в проездной тариф можно закладывать только рентабельность, но никак не затраты на закупку автобусов. Потому что эти расходы уже заложены в графе «амортизационные отчисления», которые включают в том числе и обновление техники.

По мнению профсоюзного лидера, который готов предоставить все необходимые расчеты, автобусные перевозки в Сыктывкаре рентабельны при цене 17 рублей (кстати, это подтверждают и перевозчики, обслуживающие, в частности, 101-й и 174-й маршруты).

— Даже 20-рублевый тариф, установленный еще три года назад, был завышен, — продолжает Иван Урсу. — Все понимают, что это делалось в интересах авторитетного бизнесмена Валерия Веселова, подмявшего под себя все «хлебные маршруты». Тогда администрация главы, видимо, дала прямое указание Тарифному комитету, и тот взял «под козырек». Сейчас Веселов и его чиновники-подельники находятся в Лефортово. Но сама эта «смычка власти и бизнеса», похоже, продолжает действовать. Поэтому я обращаюсь к прокурору республики с официальным заявлением: считаю, что необходимо опротестовать решение о новых 24-рублевых тарифах за проезд в автобусах как незаконное и необоснованное. А лиц, которые это допустили, привлечь к ответственности. Речь идет об имущественном ущербе десяткам тысяч простых горожан, которые пользуются общественным транспортом.

Черная касса

Вообще, тран-спортный бизнес Коми — большое поле деятельности для правоохранительных органов. По мнению Ивана Урсу, давно пора развязать этот «криминальный клубок», образовавшийся еще во времена Гайзера и Ко.

Только в Сыктывкаре доходы транспортного рынка составляют около 2 миллиардов рублей в год. Но примерно половина — «теневые» деньги, которые дельцы в буквальном смысле распихивают по карманам. Это «черная» выручка — с нее не платят налоги.

Иван Урсу доказывает это на примере печально известного ООО «Альфа-Транс», которое, как он считает, преднамеренно подвели к банкротству (а это — уголовное преступление).

Так, за 8 месяцев 2013 года при директоре М. Теплякове «Альфа-Транс», обслуживавший тогда лишь половину общего городского пассажиропотока, собрал с автобусных линий 768 миллионов рублей. Тариф тогда был 17 рублей.

А в 2014 году (за тот же период, но при другом директоре — С. Ситникове) предприятием получено лишь 650 млн рублей. Хотя тариф подняли до 20 рублей. Пассажиропоток за это время, естественно, не снизился, а проезд подорожал на три рубля. Следовательно, «Альфа-Транс» должен был собрать, как минимум, 900 миллионов рублей. Выходит, что 250 миллионов попали в ту самую «черную кассу». И это в то время, когда предприятие уже душили долги!

Водители автобусов, принадлежащих частникам, официально получают на руки по 10-12 тысяч рублей, тогда как на самом деле зарабатывают по 50-60 тысяч (а некоторые и больше), продавая «левые» билеты. Причем эта «веселовская схема» продолжает действовать и сегодня.

Даже самый захудалый частник-автоперевозчик, хозяин одного автобуса, имеет выручку до 300 тысяч рублей в месяц. В год — 3,6 млн руб. И этот мелкий бизнесменишко-ипэшник может позволить себе и хорошую иномарку, и отдых с семьей на Мальдивах. А если у него 2-3 автобуса или больше?

Зато с несчастных пассажиров дерут три шкуры, заставляя оплачивать «бизнес-хотелки» частных предпринимателей.

Возникает резонный вопрос: а почему же тогда весь городской транспорт не отдать в муниципальную собственность? Тем более что муниципалитеты вынуждены еще и компенсировать частникам так называемые «выпадающие доходы». Тогда был бы один хозяин, с которого можно спросить. Следовательно, и порядок на линиях. А не тот бардак, который происходил минувшей зимой.

Причин две. Во-первых, частники — различные ООО и АО — выполняют роль «прокладок». Они могут показывать липовую отчетность, копить долги перед бюджетом и работниками. При этом их очень легко обанкротить. Списать долги и поменять вывеску. Что и показывает пример «Альфа-Транса».

Второе — личный интерес чиновников, которые устанавливают тарифы, проводят непрозрачные аукционы и конкурсы. То есть «коррупционная составляющая» транспортного бизнеса.

И все это автоматически «забивается» в стоимость маленького клочка бумаги — автобусного билета.

«Единороссы» рулят

Ну а напоследок, чтобы уж совсем не грузить читателей мрачными фактами, поговорим о приятном… О женщинах!

Правда, речь идет не о тех женщинах, которым принято уступать место в автобусе. Ведь общественным транспортом они вряд ли пользуются. Но к нашей теме эти прекрасные дамы имеют прямое отношение. Ибо это активистки «Единой России».

Напомню, что вопрос о новых автобусных тарифах начал муссироваться в прессе еще несколько месяцев назад. Сыктывкарцы, конечно, негодовали. Категорически против выступал не только председатель совета ветеранов столицы Владимир Пыстин, но даже глава Совета, а затем и мэр города Валерий Козлов (мэрия, кстати, «дерзнула» дать отрицательное заключение на «обоснование роста тарифа», но мнение муниципалов проигнорировали).

Зато «единороссы», которые, как известно, всегда с народом, решили заранее подготовить общественное мнение: дескать, повышение неизбежно.

28 марта в республиканском отделении «Единой России» состоялась так называемая «дискуссионная площадка». Участвовали в ней и видные общественницы — депутаты Наталья Логина, Галина Лапшина и Анна Дю.

— Лично я за то, чтобы цены на пассажирские перевозки не сдерживать. Все равно рано или поздно «выстрелит», — заявила Н. Логина. — Я считаю, что цена должна равняться стоимости одного литра бензина. Например, билет будет стоить 35-38 рублей.

Депутат высказала и другие важные соображения. Например, о проездных для инвалидов и детей. То есть надо все же помочь сирым и убогим. Но только — им.

— А то у нас сейчас миллиардер на автобусе едет — ему город доплачивает, — поделилась своими жизненными наблюдениями народная избранница.

Хорошо, что госпожа Логина заявила об этом на собрании «единороссов», а не в утреннем переполненном автобусе. Тогда бы ей точно — «выстрелило»…

Еще одна видная функционерка «ЕР» — и.о. председателя горсовета Анна Дю — по простоте душевной огласила фамилии тех людей, которым пассажиры теперь должны сказать «спасибо»:

— Несколько дней назад прошло совещание общественного Совета по естественным монополиям, где обсуждался этот вопрос. Там присутствовали Константин Лазарев и Павел Секретарев, который у нас отвечает за тарифы. С выводом, который был там сделан, думаю, все вы согласитесь…

А вывод Анна Феликсовна сделала однозначный:

— Надо идти в ногу со временем и повышать тариф.

Депутат и без пяти минут глава Совета Сыктывкара Анна Дю, конечно, вправе делать любые публичные заявления. В том числе — используя площадку «Единой России».

Но есть деликатный момент. Дело в том, что Анна Дю является супругой Александра Шульги — генерального директора той самой фирмы — камазовского дилера. Конечно, это случайное совпадение. И отношения к «автобусной сделке», наверное, не имеет. И все-таки госпожа Дю как-никак представляет городскую власть. Поэтому от некоторых публичных высказываний ей, вероятно, стоило бы воздержаться. Хотя бы — из этических соображений…

Я не поленился — залез в интернет. И в открытом доступе нашел следующую информацию.

По данным на 16 мая с.г. Анна Дю является учредителем и генеральным директором ООО ГК «Гаражная 1». Основной вид деятельности компании: «консультирование». Среди дополнительных — «торговля автотранспортными средствами».

Офис частной компании Анны Феликсовны зарегистрирован по ул. Гаражная, 1. По этому же адресу (уж так совпало!) находится еще куча фирм, в том числе и ООО «КамАЗ-Центр» и даже ООО «Коми Лизинговая Компания».

Кроме того, Анна Дю является соучредителем другой фирмы, также зарегистрированной на Гаражной. Это ЗАО «Торгово-транспортная компания». Соучредители — Анна Дю и Александр Шульга. Напомню, что ЗАО «ТТК» — официальный дилер «КамАЗа» в Коми.

С 21 мая в Сыктывкаре вводятся новые тарифы на проезд. И почти одновременно, через несколько дней, на ближайшей сессии горсовета Анна Дю избавится от приставки «и.о.» — депутаты выберут ее председателем Совета Сыктывкара (вопрос решенный, кандидатура согласована «наверху»). Это, конечно, тоже совпадение. Хотя и весьма символичное.

Вместе будем «идти в ногу со временем»?

Владимир СУМАРОКОВ.

P.S. В 2017 году, как обещает региональная власть, для республики будет закуплена еще одна крупная партия новой техники — от 30 до 50 автобусов на газомоторном топливе.