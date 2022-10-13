«Подъемные» для бойцов (Блиц от 14 октября)

Глава Коми поручил ввести региональную выплату для мобилизованных.

Единовременные выплаты «подъемных» в размере 100 тысяч рублей получат как призванные по частичной мобилизации, так и добровольцы. Первые три сотни бойцов должны получить деньги на свои банковские карты до 14 октября. Остальным средства придут до 21 октября. Если средства не пришли, родственники бойцов могут обратиться на «горячую линию» Минтруда по тел. +7 912-141-42-00.

Наградили посмертно

В Коми простились с погибшим в ходе СВО в Украине Вячеславом Чебыкиным.

Церемония прощания состоялась 7 октября в Доме культуры поселка Новый Бор Усть-Цилемского района. В. Чебыкин родился и вырос в Новом Бору, после срочной службы в армии вернулся в родной поселок. Женился, стал отцом двоих детей… За мужество и героизм боец награжден медалью «За отвагу» (посмертно). Его похоронили на местном кладбище. А 27 сентября на Украине погиб капитан Артем Туев из Воркуты. Он служил в гвардейском десантном штурмовом полку. За отважное выполнение поставленных командованием сложных боевых задач Туев представлен к ордену Мужества (посмертно).

Бывшие зэки поедут в села?

Труд бывших заключенных планируют использовать в сельских районах республики.

Вопрос поручено проработать региональному Министерству труда, занятости и социальной защиты совместно с УФСИН Коми в рамках создания Центра социальной адаптации для граждан.

Миллионы – на отлов

В Коми распределили 31 млн руб. в качестве субвенций муниципалитетам на мероприятия по отлову и содержанию бродячих собак.

Наибольшую сумму (6,8 млн рублей) получит Усинск – там выявлено на сегодня самое большое количество бесхозных животных. Крупный транш в размере 5,4 млн рублей получат Сосногорск, а также Печора и Инта (по 2,4 млн рублей). В Сыктывкар будет направлено 1,5 млн рублей.

Судебное эхо аварии

Верховный суд Коми заменил условный срок наказания на реальный.

Бывший инженер шахты «Воргашорская» признан виновным в аварии, которая произошла 15 августа 2020 г. Тогда в шахте обрушилась галерея, соединяющая здания погрузки и сортировки, погибли четыре работника. Причиной аварии стало повреждение несущих конструкций строения, об аварийном состоянии которых инженеру было известно, однако он не принял мер по предотвращению обрушения. Городской суд вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Гособвинитель внес апелляцию. Верховный суд изменил приговор в сторону ужесточения: осужденному предстоит три года отбыть в колонии-поселении.

Граждане, вы банкроты

С начала года 710 жителей Коми признаны банкротами.

За тот же период прошлого года суды опубликовали 590 сообщений о банкротстве и введении процедуры реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По количеству личных банкротств Коми занимает 65-е место по стране. Лидируют по числу граждан-банкротов Краснодарский край (9,5 тыс. человек), Московская область (9,4 тыс.), Москва (9,2 тыс.) и Свердловская область (7,9 тыс.).

Последний поклон ветерану

Ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны из Усть-Вымского района.

В Микуни простились с Виктором Угриновичем. Ветеран умер на 97-м году жизни, и родственников у него не осталось. Провожать фронтовика в последний путь 11 октября вышли жители города. По информации музея истории г. Микунь, В. Угринович родился в Белоруссии. До войны учился в педучилище в Минске, был призван на фронт в июне 1944 г. Служил в должности командира стрелкового отделения, освобождал Польшу, Восточную Пруссию, закончил воевать в Праге. В 1947 г. демобилизовался и приехал работать в Микунь. До выхода на пенсию более 15 лет проработал в должности начальника автотранспортной службы на КС № 12.

Смерть на переезде

7 октября на железнодорожном переезде в Эжвинском районе погиб 40-летний мужчина.

Житель Воронежа недавно переехал в столицу Коми и только-только устроился на работу. По данным транспортной полиции, мужчина переходил пути на красный свет, находясь в наушниках и капюшоне. Машинист мотовоза сигналил ему и экстренно затормозил, но не смог избежать наезда из-за длинного тормозного пути.

«Игры» для взрослых

24-летняя сыктывкарка не смогла снять наручники и вызвала спасателей.

Приехавшие по вызову в дом по ул. Морозова спасатели обнаружили женщину в адекватном состоянии. Ключи от наручников, по ее словам, она потеряла. Снять их удалось лишь с помощью кусачек. Кстати, это уже не первый такой случай в Сыктывкаре.

Превысил полномочия

Администратор интинского бара обвиняется в гибели посетителя.

В мае текущего года обвиняемый причинил телесные повреждения 33-летнему посетителю заведения, от которых тот скончался в машине скорой помощи. Причиной случившегося стало хамское поведение гостя. Сильно выпив, он стал вести себя вызывающе, разбил посуду, конфликтовал с посетителями и оскорбил администратора. Тот не стерпел…

Нелепая трагедия

В Воркуте на пункте приема металла погиб 79-летний мужчина.

Авария произошла утром 5 октября на улице Путейской. Водитель «Урала» заезжал на весы и нечаянно задел пешехода. От полученных травм тот скончался в больнице днем позже.

Заменила золото на бижутерию

В ухтинском ломбарде во время инвентаризации обнаружилась недостача 32-х ювелирных изделий.

Сумма ущерба превысила 360 тысяч рублей. Кроме того, не нашлось восемь залоговых билетов, по которым «сдавались» ювелирные изделия. Девять билетов были в наличии, но к ним были приложены не золотые изделия, как было прописано, а бижутерия. Сумма займов составила 201 тысячу 736 рублей. Сотрудница обязалась все возместить, но выплатила лишь 16 тысяч рублей. Руководство ломбарда обратилось в суд, и тот обязал мошенницу возместить ущерб.