Подросток тащил женщину за волосы

27 декабря — День спасателя. Вместе со взрослыми профессиональными спасателями его отметил и сыктывкарский школьник Артем Изъюров, ученик 10 класса школы № 27. В здании ГУ МЧС были праздник и концерт, куда пригласили и Артема.



В этот день вместе с профессиональными спасателями и пожарными, которые отличились во время спасработ на шахте «Северная», в тяжелых ДТП и при тушении пожаров, награжден был и Артем Изъюров. Он получил медаль МЧС России «За спасение утопающих на водах».

«Она уже посинела»

В июле нынешнего года Артем гостил у бабушки в селе Маджа Корткеросского района. 22 июля они пошли купаться. Вычегда в районе села разливается широко, на реке много опасных ям.

На берегу подросток заметил 60-летнюю жительницу села. Бросив полотенце, она вошла в воду. Сначала ее голова мелькала над поверхностью воды, потом исчезла. Юноша бросился спасать женщину и вскоре вытащил ее на берег.

— Она уже наглоталась воды и посинела, — рассказывает Артем. — Но моя бабушка, Валентина Петровна Захарова, оказала ей необходимую помощь.

— Артем, как ты решился плыть за тонущей? Тебя кто-то учил тому, как спасать?

— В школе есть уроки ОБЖ, к нам также приходят пожарные и спасатели. Я знал, что тонущего человека нельзя прижимать к телу, иначе он вцепится в тебя и может утянуть за собой на дно. Женщину я держал за волосы. Река там коварная.

— Где ты научился так хорошо плавать? Занимаешься спортом?

— Да, занимаюсь борьбой. А плавать научился на море, когда ездил отдыхать с родителями.

— Ты считаешь занятия спортом важными?

— Очень. Сейчас мои ровесники увлечены в основном компьютерами. Целыми днями сидят за клавиатурой, нажимая кнопки. Но это не выручит в тот сложный момент, когда от человека требуются сила, решимость, навыки.

— А та женщина, которую спасли вы с бабушкой, приходила к вам, благодарила?

— Нет, не приходила.

— Но в селе это обсуждали?

— Обсуждали. И сказали, что некоторым людям с этого дня надо сильно

подумать, прежде чем заходить в воду.

— Скоро ты закончишь школу. Кем планируешь стать? Может, захочешь работать в МЧС?

— Возможно, в МЧС или каких-то силовых структурах.

Людмила КУДРЯШОВА.