Подросток угнал автобус (Криминал от 10 сентября)

Вечером 4 сентября на одной из сыктывкарских улиц экипаж ГИБДД заметил автобус ПАЗ, который выполнял подозрительные маневры.

На требования об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, а на повороте на улицу Кирова у дома № 46 врезался в опору ЛЭП. За рулем рейсового автобуса оказался 15-летний подросток. Он был доставлен в полицию.

Задохнулся в овощной яме

В сыктывкарском местечке Дырнос в результате несчастного случая погиб 62-летний дачник.

О том, что муж, отправившийся в овощную яму, не подает признаков жизни, сообщила в полицию его супруга. Прибывшие на место спасатели достали мужчину, но его жизнь спасти не удалось. Установлено, что пенсионер решил просушить хранилище, разжег огонь, но выбраться наружу не смог.

На тракторе по ночному городу

45-летний ухтинец угнал ночью со стоянки трактор «Беларусь», а накатавшись, вернул технику на место.

Как установила полиция, ранее он трудился на данной автостоянке, но был уволен. Ночному сторожу угонщик пояснил, что до сих пор работает здесь и под предлогом осмотра техники похитил ключи от трактора. После этого сел в кабину агрегата и уехал. В содеянном «ночной гонщик» сознался, пояснив, что был в состоянии опьянения. Ведется проверка.

Почему люди не летают?

34-летний мужчина выжил после падения с крыши пятиэтажки.

Житель Сыктывкара ушел домой пешком после падения с крыши, сообщает пресс-служба СПАС-Коми. Инцидент произошел на минувших выходных. На место случившегося приехали спасатели, медики и полиция. У дома № 35 по улице Куратова они обнаружили сидящего на корточках мужчину. Он объяснил спасателям, что поскользнулся на крыше и упал на газон. От госпитализации счастливчик отказался и на своих двоих покинул место происшествия.

В Ухте завелись конокрады?

Жителей города попросили обратить внимание на гуляющих лошадей.

Конноспортивный клуб «Планета» обратился к жителям Ухты с просьбой о помощи: в Шудаяге пропал годовалый рыжий жеребенок, возможно, кто-то видел его и может сообщить о местонахождении животного. Примечательно, что ровно год назад в этот же день у конезаводчиков украли месячного жеребенка. Известно, что жеребенок исчез 4 сентября. Всех, кто обладает информацией о местонахождении жеребенка, просят позвонить по телефонам: 8(912) 947-03-04 или 8(908) 718-05-43.

Страховка не спасла

В Воркуте работник упал со строительных лесов.

Как установлено в ходе проверки, при ремонте фасада здания спортивного комплекса «Родник» произошел несчастный случай. При падении с лесов мужчина получил травмы, от которых скончался.

В рамках проверки следователями будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.