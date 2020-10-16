Подрядчики выбивают деньги через суды

Бремя «мусорных» долгов

15 мая с.г. «Трибуна» опубликовала материал «Бремя «мусорных» долгов. Почему региональный оператор не может расплатиться с подрядчиками?». В статье мы рассказывали, что нынешней весной в нескольких населенных пунктах Усть-Вымского района возникла критическая ситуация с вывозом мусора. Произошло это из-за того, что ООО «Ухтажилфонд» не смог расплатиться с местными перевозчиками коммунальных отходов.

На тот момент, как сообщали официальные СМИ, долги регоператора перед перевозчиками в районах приближались к полумиллиарду рублей. В Усть-Вымском же районе только двум перевозчикам-партнерам «Ухтажилфонд» задолжал свыше 20 миллионов рублей. Руководитель ООО «Услуга» Сергей Романов, которому региональный оператор на тот момент не выплатил более 17 миллионов рублей, мрачно пошутил: мол, его фирме еще повезло – она стала первой в очередь в суд. Его ООО «Услуга» еще успеет получить свои деньги (иск уже подан), а вот остальные могут остаться с носом. При таком положении дел «Ухтажилфонду» грозит банкротство…

Сегодня, спустя пять месяцев, можно сказать, что эти опасения не сбылись. В сентябре регоператор поменял вывеску, теперь он носит гордое название ООО «Региональный оператор Севера». При этом его новый руководитель Дмитрий Поповцев заявил, что от смены вывески ничего не меняется, обязательства учреждения перед партнерами остаются прежними, а в планах оператора не банкротство, а развитие.

Как стало известно «Трибуне», региональный оператор действительно расплатился со своими партнерами в Усть-Вымском районе. На днях свои претензии к «Ухтажилфонду» снял предприниматель из Усть-Цилемского района. Он ждал оплаты за аренду техники почти год, неоднократно обращался к руководству и требовал деньги. Но оплаты не было. Предприниматель вынужден был обратиться в Арбитражный суд РК, который взыскал с «Ухтажилфонда» образовавшуюся задолженность, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и госпошлину.

Как сообщил «Трибуне» эксперт ОНФ Александр Медведас, ситуация с оплатой подрядчикам на данный момент не изменилась: руководство регионального оператора долги за выполненные работы платит пока только по решению судов.

Анатолий ПОЛЬКИН.