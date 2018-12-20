Подсчитали — «откатили»

Прокурор Коми Сергей Бажутов провел Третий открытый форум, посвященный защите прав и интересов бизнеса.

В республике с начала 2018 года были расследованы 33 преступления, связанных со взяточничеством в сфере муниципальных и государственных торгов. Сумма взяток только в этой сфере составила 43 млн рублей.

— К сожалению, этому способствуют сами предприниматели, которые идут на сговор с чиновниками и обеспечивают победу в электронных аукционах с помощью откатов. Размер взятки обычно закладывается в цену лота, — констатировал прокурор.