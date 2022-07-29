В администрации Сыктывкара началась очередная кадровая перестройка: на место уже давшей согласие работать в Желтом доме в качестве заместителя главы Коми Натальи Хозяиновой чиновники ждут Владимира Голдина.

На данный момент в связи с уходом Натальи Хозяиновой в отпуск Владимир Голдин назначен исполняющим ее обязанности. Вопрос, займет ли он без всяких приставок главную должность в столице, будут решать депутаты Совета.

Для начала будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности сити-менеджера, а потом пройдет голосование. Учитывая, что в Совете Сыктывкара на сегодняшний день доминирует провластное большинство из депутатов от «Единой России», утверждение в должности чиновника из окружения Владимира Уйбы (лидер «Единой России» в Коми) видится лишь техническим моментом. Но так не считает фракция КПРФ в горсовете, у которой есть вопросы, касающиеся прежней деятельности Владимира Голдина.

Руководитель фракции КПРФ в Совете Сыктывкара Валерия Стрекалова направила запрос прокурору Республики Коми Николаю Егорову. Она просит обратить внимание на следующий факт: «Из открытых источников известно, что Голдин В.Б. в 2011-2015 гг. являлся советником, первым заместителем генерального директора ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми».

Тем временем генеральный директор ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Кудинов Игорь Павлович был арестован и осужден за мошенничество и сделки с имуществом, полученным преступным путем, к семи годам заключения.

По моим сведениям, на Голдина В.Б. заведены два уголовных дела, связанных с деятельностью ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», которые на сегодняшний день приостановлены.

Прошу подтвердить или опровергнуть информацию о наличии уголовных дел, заведенных в отношении Голдина Владимира Борисовича, 1965 года рождения. Если таковые имеются, прошу пояснить основания для приостановления производств по уголовным делам…» – говорится в запросе депутата В. Стрекаловой.

Если у надзорных органов не будет никаких претензий по части прежней деятельности Владимира Голдина, это мало что изменит. Фракция КПРФ все равно планирует голосовать против его кандидатуры. Причин для этого много. Основная из них кроется в его трудовой биографии. У Владимира Голдина нет серьезного опыта хозяйственной деятельности.

К тому же на последней своей должности в качестве Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми В. Голдин особо не проявил себя, находился «в тени». При нем процессы свертывания предпринимательской деятельности в Коми только усилились, что подтверждается статистическими данными.

Сергей ПАВЛОВ.