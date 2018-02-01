Подзь не играет в хоккей

Жители Койгородского поселка Подзь завидуют межадорцам:

— 19 января «Трибуна» опубликовала статью о том, что в селе Межадор Сысольского района пожарные залили хоккейную коробку. Мы очень рады за межадорских детей — у них появилась возможность играть в хоккей и кататься на коньках. А нам пожарные отказались помочь…

Подарок на миллион

Как рассказала руководитель поселковой администрации Ирина Чугаева, в 2017 году для ребят была приобретена хоккейная коробка. На это спонсор (Монди СЛПК) выделил 980 тысяч рублей.

В свою очередь Койгородское и Сысольское ДРСУ безвозмездно предоставили песок и гранулят для отсыпки дна коробки, технику для выравнивания и утрамбовки. В течение двух недель местные жители занимались бетонной опалубкой, устанавливали коробку, натягивали сетку. Сотрудники АО «Комиэнерго» по периметру площадки установили электрические опоры, скоро там появятся фонари.

«Не наше дело»

— У нас оставалась одна проблема — залить каток, — рассказывает Ирина Александровна. — Для этого мы обратились в пожарную часть, расположенную в поселке Подзь. Нам ответили, что не могут помочь без разрешения начальства, и сослались на отсутствие резервной машины. Мы написали ходатайство в Межадор, где находится руководство нашей пожарной части. Оттуда письмо было направлено в Управление противопожарной службы Коми. Наконец в конце декабря пришел ответ за подписью начальника учреждения А. Сыскина: «Заполнение пожарных водоемов и заливка катков хоккейных коробок не относится к основным функциям территориальных подразделений противопожарной службы Республики Коми. А представляемые вами объемы работ являются высокозатратными».

— В чем выражается высокозатратность работ по заливке катка? Если стоимостью ГСМ, то мы были готовы заправить транспорт на свои средства, — удивляется Ирина Александровна. — Тем более мы просили, чтобы нам направили резервную машину из Бортома (поселок неподалеку). Да, заливка катков, конечно, не относится к основным функциям подразделения, но разве для такого дела обязательно руководствоваться инструкцией? Почему в Межадоре удалось залить каток силами пожарной части, а нам отказали? Кстати, таким же способом (с помощью пожарных) заливают катки и в Визинге, и в Койгородке.

Мощности не хватает

В Подзи молодежи много, здесь любят спорт. В поселке есть пруд, и когда он замерзает, ребята катаются там. Однако когда лед «проседает», катание на пруду становится опасным.

Жители поселка на свои средства закупили трубы и насос, пробурили скважину около хоккейной коробки и пытались залить ее самостоятельно, но не получилось.

— Как только возле катка подключат электроэнергию, мы, «девочки из администрации», по вечерам будем заливать коробку. Надеемся, что справимся, — подытожила Ирина Чугаева.

Екатерина МАКАРОВА, Койгородский район.