Поджигателю вынесен приговор (Криминал от 22 марта)

42-летний сыктывкарец приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

20 марта Верховный суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который после ссоры с сожительницей решил ей отомстить. В одном из помещений первого этажа деревянного многоквартирного дома № 15 по улице Маркова он поджег пропитанную горючей жидкостью одежду, из-за чего случился пожар. В результате пострадала одна из жительниц дома, от полученных ожогов она через сутки скончалась в больнице.

Разозлилась до неприличия

В День влюбленных, 14 февраля, ухтинка намеренно оскорбила экс-супруга в соцсетях.

Женщина опубликовала в своем телеграм-канале видео-сообщение, обращенное к бывшему мужу. Оно содержало оскорбления в неприличной форме. Постановлением мирового судьи ухтинка признана виновной, ей назначен штраф в 6 тысяч рублей.

Аферист-шахматист

Сыктывкарец оформил на мать своей приятельницы несколько кредитных карт.

23-летний мужчина обратился к 52-летней матери своей знакомой, с которой дружил много лет и вместе занимался шахматами. Пользуясь доверием женщины, он обманом выяснил код ее банковской карты и оформил на ее имя несколько кредитов на 752 тысячи рублей. Спустя три дня он снова пришел в гости и, рассказывая о кредитах, попросил женщину показать ему сведения из личного кабинета другого банка, где она хранила накопления. Сыктывкарка открыла онлайн-банк и передала телефон молодому человеку, который тут же перевел с ее счета на свой 146 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Мужика потянуло на сладкое

В Воркуте росгвардейцы задержали мужчину, который намеревался похитить 58 плиток шоколада.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли в один из продуктовых магазинов города по «тревожному» сигналу. 40-летний мужчина попытался похитить 58 плиток шоколада на сумму более 3300 рублей.

Кастрюля с кипящей водой

Супруга попросила суд прекратить уголовное дело в отношении ее мужа, который угрожал сварить ее в кипятке.

В Корткеросском районе пьяный мужчина из-за ревности схватил жену за волосы и наклонил ее к стоявшей на включенной газовой плите кастрюле, угрожая окунуть супругу лицом в кипяток. Действия мужа потерпевшая восприняла как реальную угрозу, однако позже написала ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении супруга в связи с примирением.

За махинации с маткапиталом

Судебный пристав взыскала с жительницы Печоры в пользу государства 450 тысяч рублей.

Получив от государства 450 тыс. рублей по договору, в который были внесены заведомо ложные сведения, женщина купила однокомнатную квартиру за 100 тыс. рублей, из которых 70 тыс. перечислила соучастнице преступления – сотруднице кредитного кооператива. После решения суда приставы вернули в казну незаконно полученные деньги.