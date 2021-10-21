Погиб в огне (Блиц от 22 октября)

На объекте под Усинском погиб пожарный.

В ночь на 19 октября произошло возгорание на территории шламонакопителя Возейского нефтяного месторождения в поселке Верхнеколвинск. Территория использовалась для утилизации производственных отходов. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 15 минут. Во время ликвидации пожара была потеряна связь с одним из работников пожарной охраны. По итогам поисковых работ специалисты обнаружили его тело на месте пожара.

Отдыхать – не работать

В стране объявлены нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября.

Президент России поддержал идею введения нерабочих дней с сохранением зарплаты для предотвращения распространения коронавируса. Между тем больше половины компаний отдыхать в «ноябрьские каникулы» не намерены. Опрос Службы исследований онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что 55% компаний планируют работать с 30 октября по 7 ноября согласно ранее принятому официальному календарю государственных праздников.

Студенты – на дистант!

С 1 до 9 ноября все студенческие и преподавательские коллективы СГУ перейдут на дистанционное обучение.

Решение связано с распространением коронавируса в регионе. Самая сложная ситуация в Институте точных наук и информационных технологий, где с начала октября на дистант отправили уже шесть групп. В школах Минпросвещения России планирует ввести каникулы с 30 октября по 7 ноября. Те учащиеся, кто занимается по модульной схеме, начнут отдыхать с 15 ноября: у них нерабочую неделю прибавят к имеющемуся каникулярному графику.

Ветеранов отправят в «Колос»

В республике осталось 67 участников войны.

На заседании республиканского комитета «Победа» глава Коми дал ряд поручений, направленных на поддержку тех, кто был свидетелем и участником Великой Отечественной войны. На сегодня в Коми 2701 труженик тыла, 402 члена семей погибших или умерших участников войны, 166 узников лагерей и 31 житель блокадного Ленинграда. Все они получат денежную выплату ко Дню Победы в размере 3-х тыс. рублей. Оздоровление ветеранов будет организовано на базе санатория «Колос». С 2022 года помимо средств на ремонт квартир ветеранов глава поручил предусмотреть деньги также на ремонт жилья категории «дети войны».

С учетом стоимости материалов

В Коми хотят увеличить взнос на капремонт.

В связи с увеличением цен на строительные материалы в региональном МинЖКХ готовится проект постановления по увеличению минимального размера взноса на капитальный ремонт. Сумма за квадратный метр может составить 10,25 рубля. Сегодня, напомним, размер взноса варьируется от 7,75 до 9,6 рубля.

Выдали на-гора

Горняки «Боксита Тимана» компании РУСАЛ добыли первый миллион руды на новом карьере.

Первый миллион руды добыт на новом карьере № 4 Вежаю Ворыквинского месторождения. Это будет самый большой карьер на Средне-Тиманском бокситовом руднике, его глубина составит 100 м. Горно-капитальные работы на карьере продолжались три года, за это время горняки справились с солидным объемом вскрышных работ – 19,5 млн кубических метров, сейчас эта цифра выросла до 24,5 млн куб. м.

В лесу – без леса

В Коми возник дефицит семян хвойных деревьев.

Об этом рассказал руководитель Минприроды Коми Алексей Кузнецов в своем докладе о реализации госпрограммы «Развитие лесного хозяйства». По словам министра, о семенном фонде заботятся сами арендаторы, но не каждый год процедура заготовки успешная – шишки не поспевают. Поэтому регион физически не справляется с плановым показателем. Решить проблему планируют за счет федералов: будем просить семена у Рослесхоза.

Рак не дремлет

В Коми 28 тысяч человек состоят в раковом регистре.

Ежегодно онкологию впервые диагностируют в среднем у четырех тысяч жителей республики. Структура заболеваемости сохраняется уже много лет. На первом месте – рак легкого, на втором – рак молочной железы, на третьем – рак толстого кишечника. 20 октября в Коми поступило пять новых маммографов. Оборудование направлено в Княжпогостскую, Печорскую, Усинскую, Ижемскую и Усть-Вымскую ЦРБ. Оно обошлось республиканской казне в 65 млн рублей.

В Вуктыле – новое кладбище

Об этом сообщила руководитель администрации Вуктыла Гульнара Идрисова.

Администрация города проводит мероприятия по подбору земельного участка под

обустройство нового погоста. В то же время продолжаются работы по отсыпке и планировке действующего муниципального кладбища. Уже завезено и распланировано около 350 кубометров песчано-гравийной смеси.

Пробок больше не будет

Движение на мосту через Вычегду на трассе Сыктывкар – Ухта открывается 22 октября.

Как рассказал министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев, по госконтракту на ремонт моста в 2019 году выделены 427 млн рублей, крайняя дата завершения всех работ – январь 2022 года. С 22 октября водители смогут передвигаться по мосту без светофоров и пробок в нормальном режиме.

Прихожане собирают средства

В ухтинском храме отключили отопление.

В храме, расположенном в бывшем ДК по ул. Октябрьской, 8, до сих пор нет отопления. Проблема в том, что теплосети в аварийном состоянии и требуют ремонта. Службы сокращены до минимума и проводятся только по субботам и воскресеньям. Из-за холода приостановлены занятия в воскресной школе. Стоимость работ по замене прохудившихся труб – 970 тысяч рублей. Прихожане собирают средства на ремонт своими силами.

Подросткам – пенсионные баллы

Первые пенсионные накопления можно будет формировать с 14 лет.

Подросткам начислят пенсионные баллы за уход за стариками возраста 80 лет или старше – такова новая программа поддержки, анонсированная Минтруда РФ. Об уходе за пожилым должны знать в ПФР, а сам подросток не должен быть получателем пенсии или страдать от каких-то болезней, влияющих на его трудоспособность. До 16 лет ухаживать за пенсионером подросток сможет только с согласия родителей. За каждый год ухода несовершеннолетнему будет начисляться по 1,8 балла в счет страховой пенсии.