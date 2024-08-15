Погибла в день рождения (Блиц от 16 августа)

В Кировской области разбилась парашютистка из Коми. Трагедия произошла в день рождения девушки. 27 июля. Такой экстремальный подарок – прыжок с парашютом – она выбрала себе сама.

Вместе с двумя подругами девушка выпрыгнула из самолета, однако основной парашют у нее не раскрылся, не сработал и запасной. Девушка упала на деревья, получила множественные травмы и спустя две недели скончалась в больнице Кирова. По факту гибели парашютистки Следственный отдел по Военному гарнизону СК РФ организовал проверку.

«Собачий террор» в Печоре

С начала 2024 года за медицинской помощью в связи с укусами собак обратились около 90 печорцев.

И. о. руководителя администрации Печорского района Галина Яковина сообщила, что средства, выделенные Минсельхозом Коми в этом году на отлов животных в районе (1,8 млн рублей) почти полностью освоены. С улиц удалось забрать и стерилизовать 76 особей. Однако после передержки их выпустили обратно. Печорская мэрия призывает внести изменения в закон об обращении с безнадзорными животными.

Есть такая работа – шишки считать

Лесопатологи Коми посчитали еловые шишки на территории трех селекционных объектов.

Специалисты отдела «Коми лесосеменная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» провели обследования в Сыктывкарском, Сысольском и Прилузском лесничествах. Определение хозяйственно-возможного сбора семян специалисты проводили путем визуального подсчета шишек в кронах учетных деревьев. В целом урожайность шишек в этом году низкая: по сосне «тянет» всего на 2 балла (по пятибалльной шкале), а по ели – вообще нулевая.

Больничный стол за три «лимона»

В Республиканском противотуберкулезном диспансере появится новый операционный стол.

На портале госзакупок размещены итоги электронного аукциона по заявке на приобретение медоборудования. Победитель аукциона согласен выполнить контракт за 3,17 млн рублей. Оборудование рассчитано для проведения операций торакальной и сосудистой хирургии.

Только не бейте по голове!

Подписан закон, разрешающий судебным приставам использовать оружие, резиновые палки и наручники.

Они смогут применять также физическую силу, перцовые баллончики и электрошокеры. Однако есть ограничения. Запрещается применять спецсредства в отношении беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних, за исключением случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область сердца.

Скорбный список растет

На этой неделе стало известно о гибели еще шестерых бойцов из Коми.

В зоне СВО погибли Данил Устинов из Усинска, Ян Зелинский из Воркуты, Степан Канев из села Ижма, Анатолий Корнюшин из села Ношуль Прилузского района и Сергей Быков из Ухты. 7 августа в Курской области погиб военнослужащий по контракту Никита Добрынин из Печоры.

«Август крадется лисицей»

Коми накрывает циклон со стороны Балтики. При северном ветре повсеместно пройдут дожди.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах 6…11 градусов, днем – от 15 до 20 градусов. В последнюю декаду августа возможны ночные заморозки.

Место Коми – тринадцатое

В Коми на среднюю зарплату можно купить 1465 литров бензина.

Коми заняла 13-е место в рейтинге регионов по доступности бензина в июне, подготовленном экспертами «РИА Рейтинг». По оценкам экспертов, больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого АО, меньше всего – жители Ингушетии. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали ЯНАО, Москва, Чукотский и Ненецкий автономные округа, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина марки АИ-92 в месяц.

Горожане заглянули в космос

Астрономические наблюдения в Сыктывкаре поставили рекорд по числу посетителей.

Первый выход после белых ночей на астрономические наблюдения в столице Коми собрал около 300 горожан.

Любители астрономии собрались вечером 10 августа на набережной в Кировском парке и через четыре телескопа посмотрели на Юпитер, Сатурн, Плеяды и Туманность Андромеды. Организаторы отметили, что это был абсолютный рекорд по количеству желающих заглянуть в глубины космоса. А вечером 12 августа любители астрономических наблюдений «отправились на охоту» за Персеидами, а заодно «поймали» и северное сияние.

Кошки взывают о помощи

Помещение приюта «Кошки за окошком» в Сыктывкаре пришло в негодность.

Помещение, в котором нашли спасение травмированные, раненые, тяжелобольные животные, требует ремонта. Как сообщают волонтеры, дом у таких питомцев должен быть с горячей водой, канализацией и отоплением, чтобы избежать эпидемий. Но в существующем здании сделать это технически возможно. «У нас просто уже нет сил, ни физических, ни моральных», – признаются волонтеры. К тому же в конце июля в приют поступило сразу 40 кошек из микуньской колонии. Волонтеры ищут новое помещение и все пожертвования решили копить именно на это. Но ведь животных нужно еще и кормить. В общем, требуется помощь неравнодушных людей.

Молодые соберутся на форум

24-25 августа в Ухте пройдет республиканский форум молодых семей.

Среди участников – молодые люди, планирующие создание семей, семейные пары и родители от 18 до 35 лет. Чтобы стать участником, необходимо до 19 августа зарегистрироваться на сайте форума. Обязательное условие – одна семья может взять на форум не более одного ребенка от 6 лет для оптимальной работы детских досуговых площадок. Место проведения – Дом молодежи «Дружба».

В аптечку добавили маски

Изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц. Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности. Напомним, в сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра.

Мать отправили за решетку

Сыктывкарку лишили свободы за неуплату алиментов.

37-летняя женщина ранее была судима, ее наказывали исправительными работами за неуплату алиментов на содержание своих двоих детей, которые воспитываются в детском доме. Мер к официальному трудоустройству горе-мать не предпринимала, и общая сумма ее задолженности достигла свыше 1 млн рублей. Приговором Сыктывкарского суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца в колонии общего режима.