Погибший в Сизябске подросток стал случайной жертвой «мусорной войны»

26 июля в ижемском селе Сизябск в результате взрыва погиб 13-летний подросток. Трагедия произошла на свалке бытовых отходов на окраине села.

По данным следствия, неизвестные развели на свалке костер, в котором находился баллончик с остатками монтажной пены. Костер привлек внимание сельских пацанов. Когда один из них подошел ближе, баллон взорвался. Подросток получил тяжелые осколочные ранения шеи и лица. Он скончался до приезда медиков.

Следственным управлением СКР по Коми было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

29 июля в Сизябске состоялись похороны. Во время прощания с мальчиком шокированные односельчане задавали один и тот же вопрос: «Почему произошла эта трагедия?».

«Бесцельное» лето

– Погибший Даниил был нашим учеником, – рассказывает директор Гамской общеобразовательной школы Юлия Хозяинова. Его семья живет в Сизябске, почти в 10 километрах от Гама, но родители исправно

возили сына на учебу. Даниил закончил шестой класс хорошо, был школьным активистом…

– Он был средним ребенком в многодетной семье, – продолжает Ю. Хозяинова. – Даниилу предлагали посещать спортплощадку, которая была организована в июле, но он отказался – пришлось бы каждый день ездить из Сизябска. Это далековато и накладно для семьи, которая имеет статус малоимущей.

Но и в родном селе мальчик не имел возможности провести летние каникулы под опекой взрослых. Этим летом многие сельские подростки вынуждены бесцельно бродить по улицам…

– Впервые за последние годы на базе Сизябской средней школы не были организованы ни детский лагерь оздоровления, ни летний трудовой. В июне, после проверки Роспотребнадзора здесь были выявлены нарушения (в основном по пищеблоку). На устранение потребовалось не менее 150 тысяч рублей. Но денег на эти цели нет. Поэтому мы не смогли организовать отдых детей, – поясняет директор сизябской школы Оксана Ванюта.

Нелегальная свалка

– Страшное известие всполошило всех сельчан, – с трудом подбирает слова глава поселения Сизябск Нина Филичкина (на пост главы поселения она была избрана совсем недавно, 3 июля). –После трагедии мы на сходе граждан бурно обсудили проблемы несанкционированной свалки. Злополучная, но единственная свалка, которая существует на протяжении четырех десятков лет, находится почти в километре от села. Туда жители возят не только бытовые отходы, но и строительный мусор.

К сожалению, объем складированных отходов с годами только увеличивается. Приходится каждый год трамбовать мусор. Еще три года назад по решению суда эта свалка должна была быть рекультивирована и закрыта. Но куда сельчанам девать отходы? Ведь в районе вообще нет санкционированной свалки! Поэтому сельская власть каждый год вынуждена просить отсрочку на исполнение решения суда.

– В нашем поселении 2400 жителей, шесть населенных пунктов, – продолжает Нина Яковлевна. – В каждом существует «мусорная» проблема. Но на содержание несанкционированной свалки в смете деньги не закладываются.

Грязные делишки

«Мусорную» проблему Ижемского района не раз поднимала на своих страницах и газета «Трибуна». Так называемая «мусорная война» в районе началась в 2012 году, когда в рамках долго-срочной республиканской целевой программы власти запланировали строительство полигона в райцентре и площадку для временного хранения ТБО в заречном селе Сизябск.

Первый раунд «битвы» начался с выделения земельного участка. Тогда районные чиновники выбрали участок для строительства столь опасного объекта всего в трех километрах от жилой зоны. Причем это делалось кулуарно, без учета мнения местных жителей.

Возмущенным ижемцам удалось отстоять альтернативный участок — дальше от села. Но почти три года земля для размещения межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов переводилась из лесного фонда в промышленный. О выделении участка в 12 га для полигона стало известно в начале нынешнего года.

К строительству предполагается приступить лишь в следующем году, а завершить – через два года. На реализацию проекта пре-дусмотрено более 50 миллионов рублей.

Отдельная история – сизябская площадка для временного хранения ТБО. Этот дорогостоящий объект (бездействует уже третий год), куда были «зарыты» более 20 млн, ижемцы считают памятником разгильдяйству. На этой площадке предполагалось прессовать в брикеты отходы всего заречья и доставлять в Ижму на полигон. Площадка, напоминающая футбольное поле, без райцентровского полигона – лишь пустышка. «Зачем была затеяна в селе такая грандиозная стройка с «карманным» подрядчиком?» – вопрошают ижемцы.

Общественность района в дорогостоящем объекте углядела банальный «распил бабла», а группа депутатов райсовета прошлого созыва – «коррупционную составляющую». Народные избранники неоднократно поднимали вопрос о сизябской «помойной» площадке. Но так и не были услышаны надзорными органами.

«Расстрельная» должность

В июне с.г. из-за «помойной» проблемы по собственному желанию уволился с должности главы поселения Валерий Чупров. Известный общественник на посту главы проработал всего девять месяцев.

Еще будучи народным избранником, В. Чупров стал инициатором расследования «Трибуны» о ситуации вокруг сизябской свалки. Прошлым летом общественник предупреждал, что стихийная свалка в селе – «бомба замедленного действия». И вот «бомба» взорвалась…

– Я больше всего опасался трагического исхода, – с горечью говорит Чупров. – Планировал мусорную территорию оградить забором и нанять «смотрителя», чтобы объект для сельчан стал более безопасным.

Но на несанкционированную свалку расходовать деньги нельзя – это нецелевое использование бюджетных средств. В общем, куда ни кинь – везде клин.

Должность главы поселения сегодня самая «расстрельная». К примеру, за неисполнение судебного решения по ликвидации несанкционированной свалки главе грозит 800 тысяч штраф или даже лишение свободы.

Руководители поселений сегодня напуганы так называемым «делом Пелевина». Речь идет о главе поселка Седкыркещ Юрии Пелевине, который угодил под суд как раз за несанкционированную свалку (денег на ее ликвидацию бюджет Коми не выделил).

– Проблемы сельских свалок без помощи вышестоящих властей решить невозможно. По новым правилам обращения с твердыми бытовыми отходами теперь их можно вывозить только на лицензированные полигоны. Но в Ижемском районе таковых вообще нет! Это тупик, замкнутый круг. Сейчас мусор хоть как-то собирается, а в противном случае люди вынуждены будут «прятать» отходы где попало. Во избежание мусорного аврала должны быть выделены деньги на приведение этих объектов в нормативное состояние, – заключил Валерий Тимофеевич.

Наталья КОЛОДИНОВА.