Погорела на дровах (Криминал от 8 апреля)

Предпринимательница из Усинска подделывала документы по поставке дров.

Директор частной организации с 2015 по 2020 годы заключала с городской администрацией договоры на поставку дров жителям трех населенных пунктов – Захарвань, Акись и Колва – за свой счет с последующей оплатой предоставленных ею услуг. Женщина подавала документы на получение субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате превышения тарифной ставки над предельно максимальными розничными ценами на топливо. При этом она предоставляла в мэрию подложные документы с указанием услуг, которые не выполняла. Общая сумма ущерба превысила 31 млн рублей.

Девушка не пришла на свидание

21-летний бортпроводник пытался купить проститутку, но потерял 60 тысяч рублей.

Молодой человек отыскал в Интернете информацию об оказании интимных услуг и, выбрав девушку, обговорил с ней время и место встречи. Затем он отправился в банк и перевел аванс за будущую «услугу». Девушка потребовала также определенную сумму как залог ее безопасности. Эти деньги после встречи вернутся обратно на счет, пообещала она. Общая сумма платежей достигла 59 500 рублей, но свидание так и не состоялось. Обманутый житель Коми написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество».

Украл велосипед, поджег мусоровоз

38-летний житель села Выльгорт угодил за решетку за серию мелких преступлений.

В августе прошлого года мужчина украл велосипед, стоявший у подъезда одного из домов. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли преступление, а с похитителя была взята подписка о невыезде. Однако через два дня с разницей в несколько часов он сначала поджег входную дверь в Выльгортскую школу № 2, а затем повредил муниципальный мусоровоз. В результате ущерб учебному заведению превысил 100 тыс. рублей. Для восстановления мусоровоза потребовалось почти 200 тыс. рублей. По решению суда сельчанин осужден на 2 года 10 месяцев лишения свободы.

«Перекрыл» больным кислород

Интинец вырезал и сдал в металлолом 9 метров кислородного трубопровода городской больницы.

60-летний похититель понимал, что с помощью трубопровода обеспечивается подача кислорода на аппараты ИВЛ, однако это его не остановило. За украденный кусок в пункте приема металлолома он выручил 400 рублей. Вину в содеянном житель Инты признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ.

Воркутинский Отелло

27-летний воркутинец по приговору суда получил восемь лет тюрьмы.

Конфликт между супругами возник осенью прошлого года. Муж, завсегдатай байкер-клуба, заподозрив жену в измене, так жестоко избил ее, что несчастная скончалась от массивной кровопотери и травм до приезда медиков.