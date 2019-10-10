Погорельцы попали в «морозильник»

Активисты Коми регионального отделения Общероссийского народного фронта добиваются улучшения жилищных условий жильцам дома на улице Пихтовой, 14 в поселке Седкыркещ, которые 16 лет замерзают в своих квартирах.

«Хоть в петлю лезь»

Летом 2001 года в Седкыркеще произошел большой пожар: сгорело сразу несколько домов, десятки людей остались без крова. Для погорельцев построили три многоквартирных двухэтажных деревянных дома. Сдали их в торжественной обстановке, с разрезанием красной ленточки и участием властей. Но оказалось, что дом № 14 по ул. Пихтовой, рассчитанный на 16 семей, фактически непригоден для проживания.

— Наша семья в этом «морозильнике» выдержала всего четыре дня. Там все замерзло, пришлось даже батареи снять. По нашей жалобе из мэрии приезжала комиссия, куда входили чиновники и сотрудники МЧС, мерили температуру, фотографировали разобранные сантехником батареи. При этом чиновники ежились от холода. Они сказали: ждите ответа. Потом пришел ответ: жить можно, — рассказывает «Трибуне» Александр Першенков.

— Там вообще не было утеплителей. Я сам засыпал шлаком полы, утеплял окна и двери. Но толку никакого. Если дом продуваемый и сделан тяп-ляп – тепла не будет, — продолжает Александр Петрович. — Когда случился пожар, наши дочери еще ходили в школу. Теперь они уже взрослые – сами мамы с детьми. Живут на съемных квартирах, 11 лет скитаются по разным углам. А мы с супругой ютимся на летней кухне в старом родительском доме.

Большая семья Першенковых (супруги-пенсионеры, две дочери и четыре внука) прописана в доме на Пихтовой, где они продолжают оплачивать «коммунальные услуги».

— Все знают, что мы там не проживаем, тепла нет, однако с меня высчитывают полностью. Я плюнул, не стал платить, так они начали с пенсии вычитывать задолженность. Первый раз полпенсии сняли. Я еще и кредит плачу, и на жизнь оставалось всего 3 тысячи рублей. Вчера снова пришло СМС от энергетиков, что я им должен более 24 тысяч рублей… Жена начала слепнуть от переживаний. Дочери тоже заболели. И у меня сил и здоровья уже нет. В такой капкан попали, хоть в петлю лезь, – подытожил Александр Першенков.

Полная безнадега

В таком же положении и другие жильцы дома. Некоторых приютили родственники, другие вынуждены мучиться в «морозильнике». Соседка Першенковых — Антонина Денисова — сообщила, что не у всех есть возможность проживать у родных, тем более, снимать жилье. Люди спасаются электрообогревателями. Без этого зимой температура в квартирах — минусовая.

— Из-за того, что жжем электричество, зимой получаем счета по 11 тысяч рублей в месяц. Зимой я вообще не снимаю валенки, шапку, теплый свитер, безрукавку, так и сплю, — говорит Антонина Ивановна (у женщины больные ноги, она едва ходит).

Жильцы дома-«моро-зильника» на Пихтовой с самого начала жаловались во все инстанции. Еще в сентябре 2012 года по иску жильцов Сыктывкарский городской суд вынес решение в отношении администрации Сыктывкара. В документе представлены результаты экспертиз, которые говорят о массе строительных нарушений, в том числе о неправильно смонтированной системе отопления. Суд обязал столичную администрацию провести ремонтные работы по утеплению всего дома и полностью реконструировать отопительные коммуникации.

— В решении суда четко написано, что должна сделать мэрия, но ничего не изменилось. Последняя на-дежда на Народный фронт, может, они смогут расшевелить чиновников, — говорят жильцы дома на Пихтовой.

Сложившуюся в Седкыркеще ситуацию прокомментировала «Трибуне» член регионального штаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Валентина Анфилатова:

— Люди 16 лет замерзают в муниципальном доме — это беспрецедентный случай! А власти Сыктывкара проблему людей решали только на бумаге: на основании решения суда приняли различные документы, в том числе постановление и план мероприятий. Но в итоге ничего не сделали. Народный фронт будет добиваться исправления ситуации.

Екатерина МАКАРОВА.