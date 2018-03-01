Погорельцы уже не надеются на власть

23 февраля в ижемском поселке Щельяюр сгорел двухэтажный деревянный дом. К счастью, жильцы успели выскочить на улицу.

— В момент пожара меня не было дома. Я с двумя детьми, 12 и 4 лет, ночевала у знакомых. Утром мама сообщила мне о пожаре по телефону, — вспоминает Наталья Афанасьева. — Наша трехкомнатная квартира, где проживали мама с отчимом и я с двумя детьми, располагалась на втором этаже. Пожар возник в общем коридоре и сразу же перекинулся на чердак. Видимо, причиной возгорания стала старая проводка. Ведь дом был аварийным и никем не обслуживался. Мы жили как на пороховой бочке. К тому же в доме было печное отопление.

Голые стены

В лютый мороз обитатели злосчастного дома остались без крыши над головой. Вскоре информация о пожаре появилась в СМИ, причем некоторые из них сообщили, что погорельцам якобы предоставили жилье и даже обеспечили горячим питанием.

— На самом же деле погорельцы (в доме проживало 11 человек) получили практически непригодные помещения, где печки разрушены, оконные стекла разбиты, — говорит Н. Афанасьева. — Несчастье случилось как раз в праздничный день, а впереди — выходные. Власти попросту не хотели с нами возиться и предлагали первый попавшийся вариант. Нашей семье из пяти человек предложили на время «перекантоваться» в комнатке ветхого здания бывшего КБО. А там ни стула, ни стола, нет даже электричества — одни голые стены…

Распихали по углам

Другие погорельцы тоже вынуждены были расселиться у родственников и знакомых. Один пристроился в соседском гараже.

— В понедельник нашей семье предложили другой вариант, — продолжает Наталья Афанасьева. — Две небольшие комнаты площадью чуть более 20 квадратных метров с печным отоплением на первом этаже в одной из малосемеек, где туалет в нерабочем состоянии. В администрации поселения ответили, что больше нам не положено.

Остальным погорельцам пришлось еще хуже. Одной семье из трех человек (брат с сестрой и отчим) досталась та самая каморка в бывшем здании КБО, которую ранее предлагали Н. Афанасьевой. Власти утверждают, что их заселили туда временно. Но 20 лет назад в это здание тоже заселили двух погорельцев. Им тоже говорили — временно, но они там живут до сих пор.

Аварийная ситуация

Сгоревший дом раньше принадлежал Щельяюрской РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базе флота). В советское время у этого предприятия был свой отдел ЖКХ, следивший за ведомственным жилфондом. В зданиях систематически проводился ремонт. Но затем этот жилфонд стал муниципальной собственностью и постепенно пришел в негодность.

— Дом был 1939 года постройки, — говорит глава поселения «Щельяюр» Маргарита Бабикова. — В 2014 году ветхое строение было признано аварийным. Но с расселением погорельцев и жителей аварийных домов — настоящая беда. Резервного фонда нет. Катастрофически не хватает свободной муниципальной жилплощади. В поселке на сегодня три аварийных дома, но люди там до сих пор прописаны. В поселении не ведется строительство муниципального жилья, также нет денег на его покупку. Последний 10-квартирный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья «со скрипом» был сдан в эксплуатацию в 2015 году.

Наталья КОЛОДИНОВА.