Очередная волна пандемии накрыла республику. Вирус не щадит ни женщин, ни стариков, ни детей (теперь и они все чаще болеют COVID-19). Этой напасти пока не видно конца, а так называемая «красная зона» больниц превратилась в символ нашей общей беды.

Для многих пациентов это еще и «зона отчуждения», ворота между жизнью и смертью. Здесь их, как ангелы, встречают медики в белых защитных комбинезонах. Сравнительно «легких» больных везут в обычные палаты, некоторых тут же подключают к кислородным аппаратам. «Тяжелых» сразу отправляют в реанимацию, на ИВЛ. И тогда несчастных ждут несколько мучительных дней. Это в лучшем случае. А в худшем – они уже не вернутся домой…

Но есть люди, для которых все это – повседневная работа. Тяжелая и опасная, но – будничная. Один из них – опытный врач Игорь Гвоздарев, который трудится в «красной зоне» с первых же дней ее создания в Коми республиканской клинической больнице (КРБ).

Критический момент

Доктор Гвоздарев рассказал «Трибуне», что тогда, весной 2020 года, никто из медиков даже представить не мог, что пандемия – это «всерьез и надолго». Но события развивались стремительно…

– Распространение COVID-19 началось внезапно и быстро. Пациенты стали поступать со всех районов республики, – вспоминает Игорь Олегович. – Это был буквально поток больных, настоящий конвейер. А через какое-то время стали болеть уже и сами врачи и медсестры. И наступил критический момент, когда в моем отделении осталось всего два врача: я и ординатор Ольга Анохина. Каждая наша смена длилась по 1,5 суток – и так почти два месяца подряд!

Поначалу никто толком не понимал, что это за инфекция, как от нее защититься и как лечить. Лишь спустя время появились первые рекомендации по лечению COVID-19. В больницу стали поступать СИЗы: халаты, перчатки, маски, антисептические растворы, защитные костюмы.

Благодаря четким и грамотным действиям руководства республиканской больницы, работа была организована во всех отделениях. Огромная нагрузка легла на плечи главного врача Рамазана Абакарова и его заместителя по медицинской части Ольгу Лашманову. Они организовали этапы – поступление пациентов в больницу, диагностика инфекции, лечебный процесс – и лично контролировали их исполнение.

«Никто не думал о доплатах»

– Нам часто приходилось проводить и оперативные вмешательства: пациенты поступали и с коронавирусной инфекцией, и урологической патологией. Такая же обстановка была и в других отделениях больницы, – рассказывает Игорь Гвоздарев.

Помню, в самом начале пандемии к нам в отделение поступила пациентка с ковидом, поражение легких – 25 процентов. Через несколько часов у нее проявилась клиника острого гнойного воспаления почек. После дополнительного обследования диагноз подтвердился: острый гнойный пиелонефрит с двух сторон. В экстренном порядке мы провели операцию на обеих почках, вскрыли гнойники. После хирургического вмешательства пациентка продолжала лечиться в реанимационном отделении с двумя патологиями: урологической и инфекционной. Только спустя месяц она смогла вернуться домой к своим родным.

С самого начала пандемии проявились лучшие качества моих коллег. Все выполняли свои обязанности, и никто не думал о каких-то доплатах (они появились уже позже).

Вообще, работа в больнице – это всегда работа в команде. Большую роль играют врачи реанимационного отделения, которые «вытаскивают» тяжелых больных и, не побоюсь этого слова, дают им новую жизнь.

Благодаря слаженной работе заведующего отделением реанимации Эдуарда Скворцова и заведующего отделением анестезиологии Олега Капустина на дополнительных площадях было развернуто отделение для неотложной интенсивной терапии больных с коронавирусной инфекцией.

На время работы в «красной зоне» всему медицинскому персоналу было рекомендовано переехать на временное проживание в одну из гостиниц города. В дальнейшем работа стабилизировалась, появились новые рекомендации по лечению, новые препараты. Стал возвращаться в строй и переболевший медперсонал.

Новая реальность

– Особенность ковида в том, что он молниеносен. Клиническая картина бывает скоротечной, пациенту может стать хуже за два-три часа, и он может оказаться на ИВЛ, – продолжает доктор Гвоздарев. – Совсем недавно к нам поступила пациентка 65 лет с сопутствующими заболеваниями: гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Несмотря на проводимое лечение, через двое суток поражение легких достигло 75 процентов. В тяжелом состоянии больная была переведена в реанимационное отделение. В течение трех недель ей проводили интенсивную терапию. Благодаря усилиям реаниматологов женщина пошла на поправку и была переведена в мое отделение для продолжения лечения.

Сейчас ковид для нас не просто реальность, это наша жизнь. Всегда – плотный поток больных. Не успевают уйти одни, как поступают новые. В основном, конечно, люди пожилого возраста с сопутствующей соматической патологией. Но если полтора года назад среди больных ковидом практически не было людей средних лет и молодежи, то теперь ситуация поменялась: в реанимации лежат даже 30-летние.

– Мы, доктора, не устаем повторять даже вылечившимся пациентам: не теряйте бдительности, используйте средства защиты, а при первой возможности сделайте прививку. Не попадайте больше в больницу! – подытожил Игорь Гвоздарев.

Для справки

Гвоздарев Игорь Олегович. Окончил Архангельский медицинский институт по специальности «хирургия». Трудовой стаж – 35 лет, из них 28 – в Коми республиканской больнице. Более 15 лет преподавал в Кировской медицинской академии. Кандидат медицинских наук, член Европейского общества урологов, главный внештатный уролог Министерства здравоохранения РК, Заслуженный работник Республики Коми.

Виктор СЕМЕНОВ.