На протяжении уже длительного времени в Коми идет так называемая оптимизация социальной инфраструктуры – закрываются детские садики и школы.



В год празднования 100-летия государственности Коми власти сделали «подарок» поселку Жешарт (Усть-Вымский район). Уже объявлено, что «под нож» пойдет общеобразовательная школа №2.

Со слов родителей, на общем собрании их поставили перед фактом: начальные классы переведут в детский садик в местечке Лесобаза, который находится в шести километрах от Жешарта, а остальные учащиеся (их порядка 100 человек) будут учиться там же в поселке в школе № 3. «Реформаторов» нисколько не смутило, что расстояние между школами порядка четырех километров. Правда, школьный автобус ходит, но в нем нет необходимого количества сидячих мест. Сколько он будет делать рейсов в день во время учебного года, родителям так толком и не объяснили.

Против закрытия общеобразовательного учреждения одна из гражданских активисток вышла на одиночный пикет возле школы № 2 рядом с автотрассой.

Комментарий депутата Совета поселка Жешарт Дмитрия Новожилова:

– Пять лет назад в школе № 2 отремонтировали пол, а сейчас родителям сообщили, что школу закроют, потому что доски этого пола поражены грибком. Некоторых родителей это возмутило. Что это за такой интересный ремонт был проведен?

Кроме этого, жители местечка Лесобаза считают, что в скором времени закроют и местный Дом культуры, потому что дети большую часть времени будут проводить в поселке и им будет не до занятий в кружках. По школе № 2 уже давно надо было бить тревогу во все колокола, надо было строить новое здание. Там уже не раз потолок сыпался, но вместо этого бывший директор тихонечко сидит в депутатах Совета района, а с недавних пор еще и почетный житель нашего района, – возмущается депутат.

Так, к месту отметим, что среди выпускников закрываемой школы (она ведет свою историю с 1887 года, в нынешнее здание заселилась в 1947 году) были народный поэт Коми Серафим Попов и народный артист России Александр Трибельгорн.

Сергей ПАВЛОВ.