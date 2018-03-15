Пока бизнесмен ломал жилое здание, активистка сумела пробить стену беззакония

Первые этажи многих жилых домов давно облюбовали предприниматели. Зачастую они проводят незаконную перепланировку квартир под магазины, офисы, бары, аптеки, кабинеты стоматологии и т. д. Эта проблема типична не только для Ухты, но и для других городов Коми.

Подобное соседство доставляет жильцам массу неудобств. Взять, например, продовольственный магазин. Это и шум от холодильного оборудования, и перегрузка электросетей, и загрязнение воздуха машинами, которые подвозят продукты. А если реконструкция жилых помещений под торговую точку проведена самовольно, это еще и прямая угроза для всего дома, для жизни его обитателей.

Ухтинцы, конечно, жалуются, но городские власти никак не реагируют. И вот недавно появился судебный вердикт (для Ухты — беспрецедентный) в пользу жильцов одного из домов.

15 февраля Верховный суд Республики Коми оставил в силе решение Ухтинского городского суда: не просто отменить незаконное переустройство квартиры на первом этаже в нежилое помещение, но и вернуть его в первоначальный вид.

Ухтинская Виктория

Владелец квартиры в доме № 22 по ул. Дзержинского решил переоборудовать ее в продовольственный магазин. При этом он не заручился необходимым в таких случаях стопроцентным согласием остальных собственников. Более того, невзирая на протесты соседей, проломил несущую стену здания, на месте окна устроил вход в магазин, заодно прихватив и часть газона для входа в будущую торговую точку.

Ухтинская активистка Виктория Патрушева решила бороться с беззаконием и от имени всех жильцов дома обратилась в различные инстанции. Сопроводив свои заявления фотографиями, демонстрирующими, что ведутся строительные работы, она просила принять меры ответственных чиновников Службы РК Стройжилтехнадзора, администрации МОГО «Ухта», ГЖИ и руководство «Ухтажилфонда», который вроде как «управляет» домом.

Увы, от каждой инстанции Виктория получила отписки. В длинных посланиях сообщалось, что проверяющие не могут попасть в квартиру и проверить на месте, что ведутся работы. «Для чего — в квартиру? — изумлялись жильцы дома. — Ведь и снаружи отлично видно, что стена проломлена!»

После долгой борьбы активистка поняла: все многочисленные контролеры и надзиратели ей не помощники. Главная их задача — вовремя отписаться. Потому что за несоблюдение сроков ответа могут наказать, а за бездействие — никогда.

Но осенью 2017 г., когда другой бизнесмен начал ломать наружную капитальную стену еще под один магазин в этом же многострадальном доме, Виктория подала в суд на новоявленного застройщика.

Без разрешения

В ходе слушаний выяснилось, что коммерсант обращался в администрацию города с заявлением о переводе квартиры в нежилое помещение, но получил отказ. Не сработала и его жалоба на администрацию в Арбитражный суд РК. Стопроцентного согласия собственников помещений дома на строительные работы у него не было.

7 декабря 2017 г. Ухтинский городской суд вынес решение (цитируем) «обязать ответчика устранить произведенную в квартире реконструкцию путем восстановления целостности конструктивных элементов (стеновой панели и фундамента) в месте оборудования отдельного входа со стороны лицевого фасада, в течение месяца от даты вступления решения суда в законную силу».

Явно не рассчитывая на такой поворот дела, 7 февраля 2018 г. ответчик подал апелляцию. Но Верховный Суд РК оставил решение ухтинского суда без изменения.

Кто ответит?

Правда, это еще не конец истории. Не известно, как сработают в этой необычной для Ухты ситуации судебные приставы, призванные контролировать исполнение решения суда.

Кроме того, возникает резонный вопрос: как теперь, после судебного решения, отреагирует ухтинская прокуратура? Какие меры примет она по привлечению к ответственности должностных лиц администрации МОГО «Ухта», ГЖИ и ООО «Ухтажилфонд»? Ведь никто из них не предпринял реальных шагов для пресечения явного беззакония. И тем самым по сути потворствовал нарушениям норм жилищного законодательства.

Владимир ИВАНОВ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

члены Координационного Совета управдомов Ухты.