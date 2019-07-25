Пока частные фирмы закатывают сотни миллионов в асфальт, Коми дорожная компания массово увольняет рабочих

В этом году жители Сыктывкара были удивлены столь ранним началом ремонта дорог, причем сразу на многих улицах. Ведь раньше к латанию дыр в асфальте после долгих аукционов приступали только в июне, а зачастую и позже…

Ломать, чтоб укладывать

Гастарбайтеры в оранжевых жилетах, среди которых много южан, кавказцев, лихо вспарывают отбойниками дорожное полотно. Причем работы ведутся даже на тех улицах, где асфальт еще вполне хороший, – его укладывали не так давно.

Менять хороший асфальт на новый – это стало уже традицией. Тон задает одуревшая от денег Москва, где бордюрную плитку перекладывают по несколько раз. Но для бедной республики, жители которой едва сводят концы с концами, эта картина все еще кажется необычной. Особенно – для приезжих из глубинки, где дороги не строят и не ремонтируют.

«Манна небесная»

Деньги, которые в поте лица теперь будут осваивать частные фирмы, столице республики (напомним, в 2021 году грядет 100-летие Коми) выделил федеральный центр. В рамках программы

«Безопасные и надежные дороги» Сыктывкар будет ежегодно получать по 400 миллионов рублей. Для небольшого города это весьма внушительная сумма, из которой остальные города и районы Коми не получат ни одного рубля.

По всей вероятности, чиновники города к приему «манны небесной» оказались не готовы. Ремонт ведется по принципу «побыстрей и побольше». У скептиков возникли сомнения: а есть ли вообще какая-то система или план приведения дорог в то самое нормативное состояние, о котором говорится в федеральной программе? К примеру, улицу Старовского копали и в прошлом, и позапрошлом году, Первомайскую ремонтировали совсем недавно, а на днях появилось объявление, что на месяц будет ограничено движение и по главной улице — Коммунистической, которую латают чуть ли не постоянно.

Правда, есть надежда, что чиновники к следующему году какой-то проект составят: в СМИ появилось сообщение о том, что администрация города принимает от горожан заявки на ремонт «своих» улиц. Нельзя же в самом деле ежегодно латать дыры в асфальте на одних и тех же улицах!

Где густо, а где пусто

Достаточно отъехать всего несколько километров от Сыктывкара, чтобы понять: с дорогами у нас полный швах. О том, почему это происходит, говорилось на недавнем совместном заседании пленума республиканского комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и ассоциации «Дороги Коми».

Цифры, озвученные в ходе обсуждения, говорят, что ситуация очень тревожная. В следующем году Дорожный фонд будет уменьшен на миллиард рублей. Денег на содержание дорог выделяется практически столько же, как в текущем. А по оценке специалистов, необходимо, как минимум, в два раза больше.

Содержанием дорог в республике занимается в основном АО «Коми дорожная компания», а ее положение в настоящее время плачевное: она находится в предбанкротном состоянии. За последние три месяца из нее уволилось около трехсот человек, то есть каждый четвертый работник. Из-за отсутствия достаточного финансирования в разгар лета, когда работать можно круглосуточно, коллектив перешел на сокращенную рабочую неделю.

Ситуацию с занятостью могли бы решить как раз те самые внеплановые деньги, выделенные Сыктывкару. Однако АО «КДК» не смогло даже принять участие в конкурсе — у компании нет средств на обеспечение контракта. Финансовое состояние КДК таково, что банки не дают кредит, считая ее несостоятельной.

Коми дорожная компания принадлежит государству в лице республики и выполняет львиную долю работ по обслуживанию региональных дорог. Тем не менее, подряды на сотни миллионов рублей достались неким частным компаниям, в которых заняты гастарбайтеры. В то же время свои, местные, рабочие массово увольняются, а те, кто еще остался в КДК, сидят на голодном пайке.

Довели до ручки

В республике 6100 километров дорог. На их содержание в текущем году из Дорожного фонда выделено 1,5 млрд рублей, в среднем на один километр приходится около 280 тысяч руб. Это при том, что на 1 км трассы первой категории (Сыктывкар—Киров) расходуется 1 миллион 300 тысяч, а на такую дорогу, как Сыктывкар—Ухта, — около 410 тыс. Другими словами, денег, выделяемых из Дорожного фонда, на «нормативное содержание» дорог просто не хватает.

Это понимают все, кроме, похоже, правительственных чиновников. Они выставляют на аукцион контракты, которые подрядчику, если соблюдать все параметры, выполнить практически невозможно. В условия контрактов заложено порядка 60 позиций, которые нужно выполнить, с учетом необходимых материалов и обязательного цикла работ. Да еще и выдать рабочим зарплату в соответствии с коллективным договором. В итоге предприятие вынуждено на всем экономить, иногда не выполняя какие-то мелкие работы. Но в основном – экономит на зарплате и социальных выплатах.

Как говорилось на пленуме профсоюза, АО «КДК» сегодня разваливается, рабочие разбегаются. И если финансирование не изменится, в следующем году будет только хуже. А экономить на зарплате, как считает председатель рескома Иван Урсу, – это преступление.

Как «выкручиваются»

На июньском заседании Государственного Совета (там, кстати, присутствовал и губернатор Коми Сергей Гапликов) на проблемы дорожников обратил внимание Владимир Путин. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве глава государства поручил каждому региону России разработать и принять программу, рассчитанную до 2024 года. По его словам, это даст возможность дорожным строителям планировать работу, заранее приобретать дорогостоящую технику.

Отдельно президент остановился на проблеме ценообразования в сфере строительства дорог. «Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы. Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, «выкручиваются», что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства», — описал ситуацию Владимир Путин.

Вызываем на разговор

Дорожники решили обратиться за помощью к главе республики Сергею Гапликову. В постановлении говорится, что в случае игнорирования обращения пленум оставляет за собой право обратиться напрямую к Президенту страны и будет просить прислать в регион независимых экспертов и уполномоченных представителей по принуждению местных властей к решению проблемы.

Стоит отметить, что реском профсоюза дорожников уже обращался к руководителю региона с просьбой о встрече. Но вместо главы на обращение ответил его заместитель Константин Лазарев. Высокопоставленный чиновник заявил, что «убытки от содержания дорог в РК, по сложившейся практике, должны быть покрыты объемами контрактов на ремонт». Ничего, кроме раздражения, подобные сентенции у специалистов не вызвали. Ведь они задавали г-ну Лазареву конкретные вопросы: как спасти от краха ведущее предприятие и дорожную отрасль в целом?

Пленум ждет реакции руководства региона и лично Сергея Гапликова. И если ее не последует, профсоюз заявляет о своей готовности перейти к более действенным мерам.

Анатолий ПОЛЬКИН.