В минувший вторник произошло событие, которого жители пригородного поселка Максаковка ждали полтора месяца – к ним приехал «на разговор» глава столичной администрации Владимир Голдин.



«Разговор» шел по поводу начала скандальной застройки территории возле озера Шойкир, излюбленного места отдыха не только жителей Максаковки, но и многих горожан. Несколько поколений жителей Максаковки обустраивали здесь общественную зону отдыха, холили и лелеяли ее, а администрация взяла и неожиданно передала за 1 миллион 16 тысяч 333 рубля в долгосрочную аренду территорию ООО «Керка» – под «домики и баньки». Народ взбунтовался, стал собирать подписи, проводить протестные мероприятия (не отпугнули даже январские морозы), которых нынче власть почему-то боится больше всего.

Градоначальник вроде как наконец-то внес ясность в ситуацию: строительство приостановлено, и вообще этот участок земли возле озера уже не рассматривают для размещения коммерческих построек. Для ОООшки ищут новое место.

Но пока что это только слова, считают экоактивисты. Результаты аукциона, с которого «ушла» земля возле Шойкира, до сих пор не аннулированы, субсидия, полученная ООО «Керка» под обустройство коммерческой зоны отдыха от Минэкономразвития Коми, не возвращена.

Значит, в этой скандальной истории пока что еще рано ставить точку, скорее – многоточие.

«Плохо знают ситуацию»

В беседе с корреспондентом «Трибуны» гражданский активист из Максаковки, экс-депутат Виктор Торлопов так прокомментировал ситуацию:

«Первое что надо отметить, это сам факт проведения встречи и личное участие в ней главы администрации города Владимира Голдина. Последнее мероприятие такого уровня у нас проводилось в 2016 году, кстати, тогда временно обязанности главы администрации исполнял все тот же Владимир Голдин.

На данный момент самой острой проблемой является наличие договора аренды на земельный участок под обустройство частной зоны отдыха. Позиция экоактивистов абсолютно правильная и понятная, здесь не надо вмешиваться в то, что создала природа.

Разговор не ограничился одним Шойкиром. Также затронули на встрече проблему сноса аварийного жилья. Многие жители Максаковки хотят жить здесь, в поселке, а горадминистрация предлагает переехать в Сыктывкар в высотные дома. Альтернативным путем в вопросе строительства нового жилья взамен аварийных домов является создание жилищно-строительного кооператива (ЖСК) и получение им земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома на пустыре в центре Максаковки, рядом – школа, детсад, спортцентр. Мешает только одно – косность и безынициативность городской администрации, депутатов горсовета.

К моему сожалению, путей решения острых вопросов по обеспечению жизнедеятельности Максаковки и других пригородных поселков у горадминистрации нет. Люди, работающие там, как показала прошедшая встреча, крайне слабо и поверхностно знают реальную ситуацию…» – заключил Виктор Торлопов

Сергей ПАВЛОВ.