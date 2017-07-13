Пока ребенок подрастает в детском доме, растут и его долги за коммунальные услуги

Опытный сыктывкарский педагог Александр Петрович Чуднов рассказал «Трибуне» о том, как в республике грабят сирот. Причем это дело поставлено, что называется, на конвейер…

«Это беспредел!»

— Мои воспитанники, сегодня уже взрослые люди, обратились ко мне за помощью. С их банковских карт, куда приходят стипендии, пенсии, пособия, вдруг «автоматически» стали списывать деньги. Оказалось, что это долги за коммуналку в квартирах, где живут их биологические родители, — говорит Александр Петрович. — Беда в том, что этих горе-мамаш и папаш давно лишили родительских прав. Мальчишки с 4-5 лет воспитывались в интернате. При живых родителях они фактически сироты. Теперь живут кто в общежитии колледжа, кто у знакомых. Порой на лето общежитие закрывают на ремонт, ребят выгоняют. А куда 19-летнему парню деться? И жилья нет, и денег на еду — списали с карты. Я, как могу, их поддерживаю. Но ведь так обирать сирот — это беспредел!

Беда еще и в том, что многие из этих ребят не социализированы. После интерната им трудно привыкнуть, освоиться в «обычном» обществе. Зачастую они абсолютно беззащитны.

Жилье есть — жить негде

Когда непутевых мамаш и отцов лишают родительских прав, их дети сохраняют право на долю собственности (в неприватизированном жилье — право пользования жилым помещением) в квартире родителей. Так — по закону. Но в реальной жизни происходят жуткие вещи…

«Трибуна» уже рассказывала историю сироты Маши, которую мать бросила в годовалом возрасте, узнав, что малышка нездорова. Маша выросла в интернате. В материнской трехкомнатной квартире девочке по закону принадлежала доля (одна комната). Но, повзрослев, воспользоваться своим жильем Маша не смогла. Кроме пьющей матери, там проживали ее сожитель-рецидивист и братья-наркоманы. Там по сути был притон, в котором пьянствовали, устраивали дебоши, драки. Что стало бы в этих стенах с робкой девушкой-инвалидом?

Разменять квартиру, чтобы получить свою долю, Маша не могла. Горе-родственники накопили космические долги по ЖКУ. И пока их не погасишь, продавать или менять жилье нельзя. Алкоголики платить не собирались. Но где девушке взять такие деньги?

Вот так и получается: формально жилье у сироты есть, а реально жить негде.

Семь «квадратов»

После обращения Чуднова в редакцию «Трибуны» пришел и его 19-летний воспитанник Денис Петров (здесь и далее фамилии сирот изменены по этическим соображениям).

— Я с пяти лет рос в интернате, — рассказал Денис. — Сейчас учусь в колледже. Живу пока у знакомых. У меня тоже списали с карты деньги. Первый раз списали в прошлом году около 40 тысяч, и сейчас я опять на сайте службы судебных приставов значусь должником по ЖКУ. При этом в суд меня никто не вызывал, ни о чем не извещал.

Мы вместе с Денисом посмотрели сайт — это была правда.

— Про отца мне ничего неизвестно, — продолжил Денис, — мать лишена родительских прав. Живет она в малосемейке. У нее одна комната. Я тоже там прописан, хотя и не живу, раньше даже и не бывал там. Она алименты на меня подолгу не платила, так как не работала. Недавно я приходил к ней, хотел встретиться, но не застал. Соседи сказали, что она пьет и дома не бывает. Тогда я обратился в управляющую компанию. Там сказали: «Ты собственник? Плати!»

В комнатушке малосемейки «доля» Дениса — всего-то 7 «квадратов». Жить под одной крышей с чужой женщиной, которая его предала, Денис не станет. Но и разменять комнатушку нельзя. 19-летнему парню, конечно, обидно, что он оплачивает чужие долги, позволяющие кому-то пьянствовать и бродяжничать.

А сколько таких ребят по всей республике?

Парнишка, с тебя — миллион!

— Облапошить сирот очень просто, — убежден педагог Александр Чуднов. — Ведь среди них есть и умственно отсталые, и аутисты. Какое здоровье могли дать им пьющие родители? Эти ребята не способны себя защитить.

И привел еще один пример. Среди его воспитанников — братья Федотовы. Их мать лишили родительских прав в 2002-м году, а четверых мальчишек — мал мала меньше — отдали в детдом. За ними сохранилось право пользования жилым помещением. «Помещение» — частично благоустроенная квартира в старом деревянном доме в поселке под Сыктывкаром. Теперь парни один за другим взрослеют, и с банковских карт у них списывают деньги. При этом их «доля» в грязной, запущенной квартире — по 4-5 «квадратов» на каждого. Про суды и долги братья ничего не знали.

«Трибуна» обратилась к руководителю одной из управляющих компаний Сыктывкара с вопросом: какова практика решения подобных вопросов?

— Таких историй, к сожалению, очень много, — на условиях анонимности поведал руководитель. — Недавно ко мне приходил такой парень. Он сирота. Рос в детдоме, за ним сохранилась пустующая квартира родителей. Его опекун – дальний родственник – сдавал за спиной ребенка-собственника эту квартиру. Квартиранты деньги платили в карман родственнику, при этом плату за ЖКУ никто не вносил. А ребенок, разумеется, ни о чем не знал.

Когда парень вырос, ему сообщили, что он должен заплатить более миллиона! Квартира отапливалась, обслуживалась, в ней пользовались светом, газом, водой. Ресурсы потребляли, и от этого никуда не деться! Получается, что на сироте наживались чужие люди.

По закону, собственник жилья (или доли) обязан нести расходы на содержание данного помещения, даже если он им не пользуется. А управляющая компания может и вовсе не знать про статус собственника (сирота он или нет), про то, сколько ему лет, где он находится (в детдоме, в тюрьме, за границей), а уж тем более регулировать отношения между опекуном и сиротой. Выявили должника — обращаются в суд с иском. Доказывай, сирота, судись!

Однако кто станет этим заниматься — беспомощный неприспособленный к жизни инвалид, аутист?

Правозащитница из Воркуты Ольга Зуева еще несколько лет назад предлагала создать механизм, когда пустующие квартиры сирот муниципалитет под свою ответственность отдает под временное жилье до совершеннолетия сироты. При этом жильцы обязаны будут не только платить за ЖКУ, но и содержать квартиру в достойном виде. Со своей инициативой она обращалась всюду, писала и в Москву, но… воз и ныне там.

Это незаконно

Ситуацию комментирует начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Республики Коми Вера Тучнолобова:

— За каждой такой историей стоит судьба конкретного человека. Поэтому надо разбираться индивидуально, предметно. Важны детали. Общего решения тут нет. Однозначно лишь то, что за период нахождения в детском доме платежи за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальными услугами несовершеннолетнему (как правило, это со-собственник, он владеет частью помещения) не могут быть начислены. Поэтому давние долги, которые копились много лет, пока ребенок рос, ему нельзя предъявлять. Это незаконно. Ведь он находился на полном гособеспечении, в силу возраста он не может и не должен отвечать за долги.

Следить за ситуацией с жильем и начислением долгов должен опекун ребенка (это либо конкретный человек, родственник, либо детское учреждение, где находится сирота).

Если деньги списали незаконно, вернуть их можно через суд.

Совет тут один — всем бывшим воспитанникам, которые попали в такую ситуацию, за защитой своих прав нужно обратиться в прокуратуру.

Людмила КУДРЯШОВА.