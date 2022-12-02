Пока ты власть, живи всласть! В условиях бюджетного дефицита чиновникам опять добавили денег, зато ветераны получили дырку от бублика

На ноябрьской сессии парламента Коми «единороссы» отказались поддерживать федеральную инициативу об увеличении выплат ветеранам боевых действий. При этом щедро увеличили депутатские жалованья и премии для чиновников.

В столь трудное время, при урезании социальных расходов, подобные решения выглядят особенно цинично. Такое впечатление, что местная власть уже не пытается сохранять приличия и «гуляет по буфету» как в последний раз. Может, нюхом чувствует, что скоро эта лафа закончится?

Затопали и захлопали

При формировании повестки сессии депутат Илья Богданов предложил внести на рассмотрение проект отзыва Госсовета Коми, подготовленный фракцией КПРФ, на федеральный законопроект, касающийся льгот ветеранам боевых действий. Предложение было отклонено. И тогда слова попросил разработчик законопроекта – депутат Госдумы РФ Олег Михайлов. Спикер парламента Сергей Усачев ему немедленно отказал, сославшись на какие-то формальности.

После этого Олег Михайлов сам вышел к микрофону. И тут начался безобразный «цирк»: депутаты от правящей партии стали хлопать в ладоши, стучать по столам, топать ногами, чтобы при отключенном микрофоне не было слышно, что говорит депутат федерального парламента. (видео)

Цена вопроса

Так что же такое было в этом законопроекте, который вызвал столь резкую реакцию «единороссов»? О. Михайлов подготовил поправки в закон «О ветеранах», согласно которым должна была с января будущего года увеличиться денежная выплата ветеранам боевых действий до уровня аналогичной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

Если в цифрах, то речь идет о повышении выплаты на 1385 рублей. Общий объем выплаты, по законопроекту, должен был достичь 4746 рублей в месяц. В масштабах страны это 25 млрд рублей (для федерального бюджета – сущие копейки), рассчитанных примерно на 1,5 млн ветеранов боевых действий. Что касается Коми, то наши ветераны могли бы рассчитывать на 18 млн рублей в виде помощи из федеральной казны.

Подчеркнем, что речь идет о выплатах именно из федерального бюджета. Почему возбудились местечковые депутаты? Отчего они так затопали ножками? Есть большое подозрение, что многие из них просто не поняли сути вопроса. Вместо того, чтобы попытаться вникнуть в проект отзыва на федеральный законопроект, они преданно глядели на председателя. Так эта власть сегодня и работает: коли спикер захлопал, а губернатор застучал, то все остальные начали стучать и хлопать, соревнуясь в лояльности…

А вообще, история выглядит наиглупейшей. Особенно, если знать некоторые важные детали подготовки в Госдуме РФ документа об оказании финансовой поддержки ветеранам.

Поручение Уйбы

Напомним, что еще в 2016 году экс-глава Коми Сергей Гапликов лишил ветеранов боевых действий части выплат, которые шли из регионального бюджета. Мол, времена тяжелые, надо экономить. Кстати, тогда «сэкономили» еще и на ветеранах труда. Вышел грандиозный скандал с обращениями в судебные органы, но льготы вернуть не удалось.

Когда пришел Владимир Уйба, то ветераны обратились к нему с просьбой перерешать вопрос, вернуть льготы. Глава дал поручение заняться этой темой Министерству труда, занятости и социальной защиты РК. Были подготовлены проекты документов, которые на федеральном уровне должны были продвигать в том числе и депутаты Госдумы РФ (на тот момент Ольга Савастьянова и Иван Медведев).

У них это дело особо не выгорело. Все закончилось тем, что было получено заключение из правительства России, в котором отмечалось, что инициатива чиновников из Коми приветствуется, но только надо бы вопрос доработать, поскольку в присланных документах речь шла лишь об «афганцах», которые на тот момент составляли уже меньше половины от числа российских ветеранов боевых действий. А где «чеченцы» и другие категории граждан, защищавшие интересы страны? Замечание было вполне резонным.

«По наследству»

Но депутатам Савастьяновой и Медведеву было уже не до доработки документов. В 2021 году они сложили с себя депутатские полномочия.

Решение ветеранского вопроса, так сказать, «по наследству» перешло к новому депутату Госдумы РФ Олегу Михайлову, к которому еще в ноябре 2021 года обратилось Минсоцзащиты (поручение Владимира Уйбы, по идее, надо ведь выполнять).

Уже к маю Олег Михайлов подготовил соответствующий законопроект. Затем получил на него отзыв из правительства России. В отзыве, правда, опять нашлись отговорки: «Правительство РФ всесторонне поддерживает инициативы, направленные на обеспечение надлежащего уровня социальной защиты ветеранов», – говорилось в отзыве, где, впрочем, содержались и возражения.

О. Михайлов обратился за поддержкой к депутатам Госдумы РФ и Совета Федерации РФ, где к его инициативе отнеслись с большим пониманием. Поскольку речь идет об интересах субъектов Федерации, требовалось заручиться поддержкой законопроекта о дополнительных льготах парламентариев в регионах. Что, собственно говоря, и попытался сделать О. Михайлов на ноябрьской сессии Госсовета Коми.

Но его не захотели даже выслушать, поскольку он представляет КПРФ, а не партию власти. То есть в данном случае речь идет о каких-то сомнительных политических амбициях. Более того, к теме повышения выплат ветеранам боевых действий парламентарии Коми уже не смогут вернуться, поскольку отзыв на федеральный законопроект необходимо принять до 19 декабря, а следующая сессия Госсовета РК запланирована на 22 декабря. Как говорится, «поезд ушел». Крайними в этой неприглядной истории оказались ветераны боевых действий.

Себе, любимым

На этой же сессии депутаты приняли решение об увеличении зарплат чиновникам. На днях также был обнародован указ Владимира Уйбы об изменении порядка премирования государственных служащих.

С 1 января 2023 года премия за выполнение особо важных и сложных заданий увеличится с двух окладов денежного содержания до 11. Размер выплат при выходе в ежегодный отпуск увеличится с трех окладов до 4,5. Размер премий чиновников с особым порядком оплаты труда повышается с пяти окладов денежного содержания до 15,5 должностного оклада.

Не так давно сам В. Уйба заявлял о неизбежности сокращения финансирования социальной сферы, призывал затянуть ремни. Но, как видим, экономия не распространяется на слуг народа. А они весьма дорого обходятся налогоплательщикам. Объем средств на формирование фонда оплаты труда работников органов государственной власти Республики Коми в 2023 году запланирован в размере 2 млрд 166 млн 367 тысяч рублей.

Сергей МОРОХИН.

Николай Братенков с помощью мегафона пытался разбудить депутатскую совесть

Депутата Госсовета Коми Николая Братенкова тоже лишили слова. 30 ноября он принес в зал заседания портативный мегафон. Его выступление (текст публикуется в сокращении) несколько раз пытались прервать… (видео)

«Избиратели не понимают, почему, когда увеличивают расходы бюджета России на спецоперацию, при этом соответственно уменьшаются расходы на социальные нужды (образование, здравоохранение и т.д.), в Республике Коми решили увеличить расходы на жалование 20-ти депутатов Госсовета, работающих на освобожденной основе?

Они что, так же, как мобилизованные солдаты, оторваны от семьи и так же рискуют жизнью и здоровьем, сидя на депутатских мягких креслах? И готовы хоть сегодня умереть за Родину?

Но ведь их жалованье и так не хилое! Они получают от 80 до 200 тысяч рублей в среднем в месяц в зависимости от занимаемой должности.

Неужели в такое трудное время для России, время военных действий, когда вынужденно снижаются доходы населения, мы будем принимать бюджет с ростом заработной платы для этих 20-ти депутатов?

Призываю вас, уважаемые депутаты, сидящие на зарплатах, добровольно здесь на сессии публично отказаться от повышения своей зарплаты. Пусть Минфин РК перекинет эти средства, чтобы привлечь хоть несколько врачей в республику, которых у нас жестоко не хватает.

Если этого сейчас не произойдет, то я проголосую против принятия бюджета на 2023 г. Ведь пока над вашими головами не летают хаймерсы, а летают лишь голуби, гнездящиеся под крышами зданий Госсовета и администрации главы республики».

Татьяна Саладина упрекнула «единороссов» в лицемерии

В минувшую среду Госсовет принял поправки в закон «О транспортном налоге».

Мобилизованных, контрактников и добровольцев освободят от уплаты транспортного налога (за налоговый период 2021-22 гг.). Но это касается лишь транспортных средств с мощностью двигателя до 150 л.с. Депутат Татьяна Саладина (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ») предложила не учитывать мощность двигателя и предоставить льготу всем участникам спецоперации. Депутат предложила соответствующую поправку, против которой проголосовала фракция «Единая Россия» (за исключением депутатов А. Гайворонского, С. Гагаузова и Е. Лясковской).

– Теперь часть мобилизованных получит освобождение от уплаты транспортного налога, а другая нет, – прокомментировала эту коллизию Татьяна Саладина. – Хотя бремя защиты Родины ребята несут одинаково, независимо от количества лошадиных сил в их автомобилях. Вот в таких эпизодах и проявляется лицемерие партии власти.