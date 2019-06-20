Пока ведомства не могут договориться, полигон становится безразмерным

«Трибуна» регулярно рассказывает о том, как обстоят дела с вывозкой твердых бытовых отходов в «мусорной столице» республики – Ухте, где базируется региональный оператор и где находится основной мусорный полигон, куда свозятся отходы из пяти близлежащих районов.

После публикации статьи «Свальный грех под Ухтой: общественники проникли на «секретный» полигон», увидев там картину, достойную фильма ужасов» в редакцию поступили ответы из министерств и ведомств, подтверждающие вопиющие факты.

Нам сообщили, что полигон практически заполнен, но МКП «Ухтаспецавтодор», занимающееся его эксплуатацией, готовит документацию на выполнение предпроектных работ по увеличению вместимости полигона. На 2019 год назначена плановая выездная проверка МКП «Ухтаспецавтодор» управлением

Росприроднадзора по Коми. Кроме того, в «бесснежный период» будет проведена прокурорская проверка «изложенных фактов».

В ожидании проверок

На дворе июнь, и пока прокуроры Ухты ждут «бесснежного периода», общественники КСУ вновь посетили полигон ТКО. Первое, что бросилось в глаза, свалка с восточной стороны, где зимой была волчья тропа, уже вплотную подступила к лесу. О каких-то мусорных «картах-буртах», которые планово заполняются, говорить не приходится: есть огромная мусорная куча, что отражено и на сайте регоператора. Вокруг свалки появились зловонные ручьи, которые по склонам стекают прямиком в реку Ижма. Мало того: русло ручья по восточной стороне заполнено упаковочными материалами пищевых продуктов, которые в итоге наверняка также окажутся в реке. Ясно, что дренаж и канализация, если и были здесь когда-то, сейчас не действуют. Нет и ограждения полигона – мы нашли лишь поваленные столбы ограды с «колючкой».

Между тем 17 января 2019 г. информагентство «КомиОнлайн» рассказало о проверке Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды. Указывается, что в реке Печора выявлено превышение норм веществ и микроорганизмов (нефтепродукты, фосфат-ионы, железо, фенолы, никель, медь, марганец). Не исключено, что свою лепту в загрязнении вод Ижмы и Печоры вносит и ухтинский полигон ТКО. При этом стоит напомнить, что этот полигон расположен на территории зеленой (рекреационной) зоны города Ухты, являющейся легкими города, и устройство новой карты для захоронения там ТКО невозможно.

Умом Россию не понять?

С июля 2017 г. федеральное правительство утвердило перечень отходов, захоронение которых запрещается. Это, в частности, журналы, газеты, отходы бумаги и картона, автомобильные шины, лом металлов, стеклотара, полимерные материалы. 23 октября этого же года «Ухтаспецавтодор» направил управляющим организациям и предприятиям уведомление о том, что с 1 января 2019 года не будет принимать указанные отходы. Однако тут же выяснилось, что, согласно утвержденной Территориальной схеме обращения с ТКО, указанные «запрещенные» отходы закапывать на ухтинском полигоне можно! Есть там оговорка, что он предназначен для захоронения «отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товаров, утративших свои потребительские свойства». А коль так, отказ «Ухтаспецавтодора» принимать привозимый на полигон мусор — незаконен. Предприятию было вынесено предостережение, в котором предписывалось не нарушать требования законодательства.

«Ухтаспецавтодор» обратился в природоохранную прокуратуру, та потребовала от Росприроднадзора провести проверку. Как сообщил заместитель руководителя надзирающего органа И. Астарханов, проверка была проведена, признаки нарушения закона об отходах «не нашли подтверждения».

И как тут вслед за Тютчевым не воскликнуть: «Умом Россию не понять»…

Валерий ТОРЛОПОВ,

член Комитета спасения Печоры, г. Ухта.