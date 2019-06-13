Покупатели стараются сэкономить

Большинство россиян покупают только акционные товары.

Падение реальных доходов населения и конкуренция сетей за покупателя привели к тому, что более половины россиян приобретают товары только со скидками. По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для «Коммерсанта». Для сравнения: в 2016 году она была на уровне 41%, а годом позже достигла 45%.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, констатируют в Ipsos. По данным компании, в первом квартале 2019 года доля экономящих россиян увеличилась на семь процентных пунктов, до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период выросло c 55% до 57%.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков указывает, что в натуральном выражении продажи продуктов питания до сих пор не достигли докризисного уровня 2013 года.