26 января Госдума планирует рассмотреть законопроект о местном самоуправлении, который внесли «единороссы» – депутат федерального парламента Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

«Трибуна» уже подробно рассказывала об этом одиозном законопроекте. Если он будет принят, то в сельской глубинке ликвидируют Советы депутатов и местные администрации.

В середине января законопроект об «обнулении» местного самоуправления по инициативе Коми рескома КПРФ был вынесен для обсуждения на заседания сельских и поселенческих Советов.

Эту инициативу коммунистов (как и многие другие) представители правящей партии в местных Советах по сути проигнорировали. Хотя им предложено всего лишь обсудить законопроект. А обсудить там есть что.

Непонятно, куда торопились господа Клишас и Крашенинников (реформу МСУ планируется начать не раньше 2023 года), но создается впечатление, что законопроект писался впопыхах, «на коленке» – он достаточно сырой и содержит откровенные «ляпы». Например, в документе говорится, что полномочия главы муниципалитета могут быть прекращены по мотивам утраты доверия… Президента. Здесь допущена элементарная оплошность – конечно же, речь идет о полномочиях руководителя субъекта федерации.

«Дотянуться до нее рукой»

Советы сельских поселений Большелуг и Усть-Локчим (Корткеросский район), Зеленец (Сыктывдинский район), Зимстан (Усть-Куломский район), Ижма (Ижемский район), Мадмас (Усть-Вымский район), а также Советы городских поселений Войвож и Нижний Одес (Сосногорский район), Жешарт (Усть-Вымский район) подписали заявления против реформы местного самоуправления в ее нынешнем виде.

Депутаты в своих заявлениях подчеркнули, что новый законопроект о ликвидации Советов и местных администраций в сельских и городских поселениях не соответствует основам конституционного строя России и противоречит международным обязательствам нашей страны.

Депутаты также ссылаются на решение Конституционного суда России от 1997 года и выступление Владимира Путина в 2013 году. И там, и там говорится, что местная власть должна быть как можно ближе к населению, чтобы, по словам Президента, «…любой гражданин мог, образно говоря, дотянуться до нее рукой».

Угроза вымирания

По мнению депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева (фракция КПРФ), реформа во многом повторяет уже состоявшиеся «оптимизации» здравоохранения и образования. Все могли наглядно увидеть, к чему такие «оптимизации» приводят. В случае принятия законопроекта в городских и сельских поселениях не станет ни своих органов местного самоуправления, ни собственных бюджетов. Будут только «наместники» районных властей и финансирование по остаточному принципу. Такой закон приведет к медленной смерти малых городов, поселков и сел.

Реформа местного самоуправления коснется и Сыктывкара, который станет единственным муниципалитетом в Коми, подходящим под критерии «городского округа», остальные города станут муниципальными округами. Глава администрации столицы автоматически подпадает под прямое подчинение главы республики, что противоречит Конституции РФ и самой сути местного самоуправления. Он сможет уволить градоначальника в любую минуту и поставить на его место кого угодно.

Если глава – не местный?

В связи с предлагаемыми нововведениями депутат Совета Сыктывкара Валерия Стрекалова задает весьма уместный вопрос: «А если глава региона – не местный, кого он может предложить на должность главы города, своего друга из Москвы, у которого проблемы с работой?»

Столичный депутат считает, что принятие законопроекта Клишаса-Крашенинникова в его нынешнем виде – это прямое попрание демократических принципов формирования органов местного самоуправления. Произойдет дальнейшая централизация власти и усиление авторитарного режима. Кроме того, следует ждать значительного сокращения финансирования муниципалитетов.

Гонки по вертикали

Если депутаты сельских и городских поселений после ликвидации Советов лишатся лишь своей общественной нагрузки (за депутатскую корочку они не получают материальных вознаграждений), то муниципальным служащим придется подыскивать новую работу.

Планируется, что в муниципальных округах будут созданы территориальные органы управления, которые возьмут на себя какую-то часть функций нынешних сельских и поселковых администраций. Следовательно, кому-то «из бывших» повезет трудоустроиться. Но что из себя будут представлять «территориальные органы» и как будет идти их финансирование, никто толком не знает. В законопроекте идет лишь речь о формировании на местах института старост, работающих на общественных началах.

Проблема в том, что в законопроекте Клишаса-Крашенинникова все вопросы реформирования местной власти отдаются на откуп субъектам федерации. То есть каждый губернатор на свой вкус будет формировать региональную вертикаль власти и распределять полномочия, а в результате мы можем получить хаос и неопределенность.

Сергей МОРОХИН.